Впереди – новые задачи

Профессиональный праздник - День системного администратора - Юрий Шульмин встретил в новой должности. Месяц, как его назначили заместителем начальника отдела системно-технического сопровождения АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина». Впереди – новые цели и важные задачи, которые предстоит решать.

С 2005 года Юрий Владимирович работает на АПЗ. Какой была и какой стала информационная инфраструктура предприятия, рассказывает с интересом и знанием дела, ведь принимал в этом процессе непосредственное участие.

– Поступил в магистратуру АПИ НГТУ и устроился инженером-программистом в тогда еще отдел автоматизированных систем управления. А через несколько месяцев стал начальником бюро, – говорит он. – Стал заниматься внедрением современных методов передачи управляющих программ для промышленного оборудования, застал период, когда еще были перфоленты.

В период реорганизации службы информационных технологий между отделом информационных систем и отделом системно-технического сопровождения выбрал второе: работа сисадмина, который обеспечивает функционирование информационной инфраструктуры, была ему ближе.

Не скрывает, что и с руководителем повезло. С начальником ОСТС Дмитрием Бочаевым они идут по профессиональной дороге вместе с 2008 года, за это время научились понимать друг друга с полуслова. А это важно для результативной работы.

– Еще десять лет назад выключение целого сегмента сети не доставляло заводским пользователям никаких проблем. Сегодня, даже если пара компьютеров отключается, нам звонят в ту же минуту. Представляете, какой рывок сделан! – говорит Юрий Шульмин. – Сетевые диски, сервисы, внутризаводская электронная почта, информационная безопасность, системы контроля, резервного копирования, хранения данных… Все это было сделано за это время. И когда сегодня заводской пользователь включает компьютер, вводит пароль или отправляет письмо, он не задумывается над тем, как все действует. В этом и заключается наша работа – в обеспечении бесперебойного функционирования всей ИT-системы АПЗ – от прокладки проводов до ремонта компьютеров, выбора и установки операционных систем, настройки различных ПО, чтобы в конечном итоге людям было максимально удобно, просто и комфортно.

Юрий Владимирович уверен: тем, кто работает в ИT-сфере, надо постоянно развиваться, следить за технологиями и трендами, чтобы быть готовым быстро научиться чему-то новому.

– И все-таки главное в любом деле – иметь желание, – дополняет он, – тогда поздно или рано цель будет достигнута.

Чего желает Юрий Шульмин? Работать. В новой должности ему предстоит сосредоточиться на более масштабных задачах и проектах, и он готов к ним.

Юрий Шульмин работает на АПЗ с 2005 года

А что касается личного, то Юрий считает себя счастливым человеком.

– У меня интересная работа, любимая семья, дом, – говорит он. – Не хватает лишь пары мелочей, чтобы исполнить еще одно небольшое желание – объехать весь мир (улыбается). Но невыполнимых задач нет, есть только время и средства, потраченные на их решение. Поэтому, как говорится, было бы желание!

Дмитрий Бочаев, начальник ОСТС:

– Юрий Владимирович является одним из ключевых специалистов нашего управления. Современная и надежная заводская ИТ- инфраструктура – во многом его личная заслуга. Его характер не позволяет ему сидеть без дела. Он постоянно стремится к победам: будь то освоение новых информационных технологий, покорение горных вершин (дважды поднимался на вершину Эльбруса) или строительство дома своими руками. Его ценит руководство и уважают подчиненные. Желаю ему успеха в новой должности.

Ирина Балагурова

Фото Елены Галкиной