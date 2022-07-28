Водитель, сбивший толпу детей на пешеходном переходе в Выксе, отделался лишением прав. ФОТО: Выкса. РФ

После двух месяцев разбирательств суд вынес решение по громкой истории в городе Выкса Нижегородской области, где водитель Лады сбил толпу детей прямо на пешеходном переходе.

Напомним, эта история прогремела на всю область в мае 2022 года. Ребята всей гурьбой возвращались из школы, которая находится прямо на этом перекрестке. За рулем легковушки сидел 18-летний парень – он проскочил на красный свет и въехал прямо в группу вышедших на дорогу пешеходов. От удара дети разлетелись кто куда – момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Лишь по счастливой случайности и вовремя подоспевшей помощи медиков никто из детей не погиб. Тем не менее, многие из них угодили в больницу. Разбирались в этом деле не один месяц и вот на днях виновнику ДТП озвучили приговор.

- Судом установлено, что в начале мая водитель превысил скорость, проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и наехал на толпу детей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. – В результате одна из девочек получила травмы средней степени тяжести. Вред ей возмещен не был. Травмы получили и еще четверо детей.

В свою очередь, сам виновник происшествия признает, что наехал на пешеходов. Однако отрицает, что выехал на запрещающий сигнал светофора.

- По его словам, он не имел возможности остановиться перед перекрестком и вправе был завершить проезд, - рассказали в пресс-службе суда. – Поэтому он не согласен с нарушением в части выезда на запрещающий сигнал светофора.

Однако родители пострадавших детей настаивали на максимально строгом наказании. Правда, водитель в итоге отделался лишением водительских прав.

- Изучив доводы сторон и исследовав материалы дела, суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения, - рассказали в суде. –Ему назначено наказание в виде лишения права управления автомобилем сроком на 1 год 10 месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Детей надо было осмотреть и успокоить»: Врач, случайно ставший очевидцем ДТП в Выксе, рассказал о первых минутах после аварии

Врач, случайно ставший свидетелем ДТП в Выксе, рассказал о первых минутах после аварии (подробности)

18-летний водитель сбил четверых детей на пешеходном переходе в Выксе

Школьники переходили дорогу на зеленый свет (подробности)

Шокирующие кадры: Момент наезда на толпу детей в Выксе попал на видео

Момент наезда на детей в Выксе попал на камеру видеонаблюдения (подробности)