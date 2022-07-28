Следователи начали проверку в связи с гибелью в СИЗО экс-главы Богородского района Пурихова. ФОТО: ЗСНО

Одной из главных сегодняшних новостей в Нижегородской области остается внезапная смерть в СИЗО экс-главы Богородского района Константина Пурихова, обвиняемого в многомиллионных взятках. Напомним, несколько дней назад 73-летний мужчина был задержан по подозрению в получении 30 миллионной взятки за переоформление сельхозземель под застройку.

– По версии следствия, с 2017 года по июль 2022 года Константин Пурихов получал взятки от предпринимателей за помощь в переводе земельных участков площадью более 100 тысяч квадратных метров из категории сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Несколько дней назад в доме экс-чиновника прошли обыски. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Однако всего через несколько дней из СИЗО пришла страшная новость – задержанный чиновник скончался от сердечной недостаточности. Теперь в обстоятельствах его смерти будут разбираться следователи.

- По предварительным данным, ночью 28 июля гражданин, содержащийся в следственном изоляторе Нижнего Новгорода, почувствовал себя плохо, - рассказали в региональном СУ СКР. - Его осмотрели медработники пенитенциарного учреждения, после чего вызвали карету скорой медицинской помощи. До прибытия врачей мужчина скончался.

По данным Следственного комитета, теперь в связи с гибелью 73-летнего чиновника будет организована доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства его гибели.

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