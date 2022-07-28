Ненулевой пациент. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сериал «Нулевой пациент» стал настоящим событием в среде киноманов – вот уже несколько месяцев он находится на первом месте по популярности среди зрителей онлайн-кинотеатров. Но насколько достоверно показаны в сериале реальные особенности распространения ВИЧ-инфекции? Ведь кроме увлекательности художественного вымысла в таких вопросах важна и реальная медицинская правда

Загадки первой вспышки

Сериал посвящен первой вспышке ВИЧ в СССР. В 1988 году в Элисте более 70 детей заразились ВИЧ-инфекцией в детской больнице. Существует две версии заражения — нестерильные шприцы, которыми делали инъекции пациентам и зараженное лекарство иммуноглобулин (препарат на основе донорский крови), которое вводили детям внутривенно. И обе эти версии отражены в сериале.

Что же об этом думают медики, а не сценаристы? Сразу нужно оговориться, что существует только три пути передачи ВИЧ. Во-первых, при незащищенном сексуальном контакте. Во-вторых, при попадании зараженной крови в кровоток здорового человека. И, наконец, от матери к ребенку – в случае, если мать не принимает предписанные лекарства.

Обе версии вспышки ВИЧ-инфекции в Элисте относятся ко второму пути передачи, который традиционно ассоциируется с употреблением наркотиков. И до сих пор существует миф, что ВИЧ – исключительная проблема людей, ведущих какой-то «асоциальный» образ жизни – употребляющих наркотики, практикующих коммерческий секс и т.д. Но даже на примере первой вспышки заболевания на территории нашей страны становится очевидно, что ВИЧ-инфекция не является заболеванием какой-то специфической социальной группы – ВИЧ может коснуться каждого. В «Нулевом пациенте» все пути передачи нашли своё сценарное воплощение, так что зритель получает достоверную информацию о рисках в собственной жизни.

А что сейчас?

Сейчас самый распространенный путь передачи ВИЧ-инфекции это незащищенные (без барьерных контрацептивов) сексуальные контакты. Более 75% случаев заражения ВИЧ в Нижегородской области приходится именно на этот путь. А это значит, что каждый человек, имевший такой контакт хотя бы раз в жизни – в зоне риска. Хорошо, что ВИЧ в наши дни является не смертельным, а хроническим заболеванием.

С 1988 года медицинская наука достигла огромного прогресса в вопросе лечения ВИЧ-инфекции. Сегодня существуют препараты, которые подавляют деятельность вируса в организме, блокируют его размножение, снижают вирусную нагрузку до «нулевой» (неопределяемой). Эти препараты бесплатны для всех граждан РФ. В том числе, существуют специальные препараты для детей, так что развитие событий по сценарию 1988 года в наше время невозможно.

А вот без терапии ВИЧ в 2021 году разрушает иммунитет точно так же, как и в конце восьмидесятых. И если заболевание не поставить под контроль, это закончится тем, что ВИЧ разовьется в СПИД.

ВИЧ и СПИД – не одно и то же

Да, для многих это звучит как открытие, но ВИЧ и СПИД — это не синонимы. ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека, источник заболевания ВИЧ-инфекция, с которым при соблюдении рекомендаций врачей можно жить полноценной жизнью, иметь здоровую семью. СПИД — это синдром приобретенного иммунодефицита, и ключевое слово слово тут «приобретенного». А приобретается иммунодефицит при отсутствии лечения ВИЧ-инфекции. И при постановке такого диагноза перспективы уже совсем не радужные.

Именно неизлечимость и смертельность СПИДа превратились в свое время в настоящую страшилку, от которой и сегодня страдают ВИЧ-инфицированные люди. Дискриминация человека с данным заболеванием, к сожалению, иногда ещё встречается и в наши дни, и это наследие восьмидесятых нужно изжить. ВИЧ – не передается в быту, воздушно-капельным путем, через поручни в общественном транспорте и т.д. Не существует ограничений по профессиональной деятельности. ВИЧ – всего лишь хроническое заболевание, которое лучше вовремя диагностировать, чтобы сохранить качество жизни. А для того, чтобы вовремя поставить диагноз, нужно регулярно тестироваться.

Так что смотрите хорошие фильмы и тестируйтесь! Тестируйтесь на здоровье!