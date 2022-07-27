Момент массовой аварии в Нижнем Новгороде, где «бетономешалка» протаранила три легковушки, попал на видео. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Одной из главных сегодняшних новостей в Нижнем Новгороде остается массовая авария на Почтовом съезде. Напомним, здесь водитель машины-«бетономешалки» съехал с Почтового съезда и протаранил сразу три автомобиля.

- Авария с участием большегруза произошла около 15:40 27 июля, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Здесь большегруз съехал с Почтового съезда. По предварительным данным, в результате ЧП механические повреждения получили три автомобиля. К счастью, при аварии никто не погиб и не пострадал.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сам момент массовой аварии попал на видео. На опубликованных полицией кадрах видно, как грузовик выворачивается из-за угла Почтового съезда и сносит на своем пути один автомобиль за другим. Впрочем, под колеса «взбесившейся» бетономешалки попали не только машины, но и мусорные контейнеры, строительный забор и фонари.

Теперь на месте ЧП работает полиция. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, - рассказали в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что сегодняшней ночью в Нижнем Новгороде была настоящая погоня – полицейские преследовали пьяного водителя. Как оказалось, тот не захотел проходить медицинское освидетельствование и сбил инспектора ГИБДД, решив скрыться. Правда, попытка успехом не увенчалась – водителя всё равно задержали.