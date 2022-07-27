Протаранила три авто: «Бетономешалка» слетела с Почтового съезда в Нижнем Новгороде

«Бетономешалка» съехала с Почтового съезда и повредила три автомобиля. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла сегодня в центре Нижнего Новгорода – здесь водитель машины-«бетономешалки» съехал с Почтового съезда. К счастью, обошлось без жертв.

- Авария с участием большегруза произошла около 15:40 27 июля, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Здесь большегруз съехал с Почтового съезда. По предварительным данным, в результате ЧП механические повреждения получили три автомобиля. К счастью, при аварии никто не погиб и не пострадал.

Серьезная авария произошла сегодня в центре Нижнего Новгорода. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали, что сегодняшней ночью в Нижнем Новгороде была настоящая погоня – полицейские преследовали пьяного водителя. Как оказалось, тот не захотел проходить медицинское освидетельствование и сбил инспектора ГИБДД, решив скрыться. Правда, попытка успехом не увенчалась – водителя всё равно задержали.