Рассказываем про повышение стоимости проезда в Нижнем Новгороде с 1 августа 2022. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В ближайшее время в Нижнем Новгороде впервые за пять лет вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее постановление подписано правительством Нижегородской области. Рассказываем про повышение стоимости проезда в Нижнем Новгороде с 1 августа 2022.

- Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой составила 30 рублей, при оплате наличными – составила 35 рублей. Стоимость всех видов проездных билетов останется прежней, - рассказал директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов.

Вместе с тем стоимость всех видов проездных билетов остается прежней. Изменение стоимости коснется только разовой поездки. Пересадочный тариф «60 минут» с возможностью пересадки в социальном транспорте также составит 30 рублей за поездку, пересадочный тариф «90 минут» - 45 рублей за поездку. Сохранятся и все действующие льготы.