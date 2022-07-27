Программа «Ярмарочное веселье» пройдет в Нижнем Новгороде 30-31 июля. ФОТО: пресс-служба Нижегородской ярмарки.

Праздничная программа «Ярмарочное веселье» (6+) состоится в Нижнем Новгороде 30-31 июля. Площадкой мероприятия станет территория Ярмарки, которая в этом году отмечает свое 200-летие. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Центр 800».

В эти выходные нижегородцы и гости города смогут совершить небольшое путешествие во времени и посмотреть, чем и как жила Нижегородская ярмарка во времена своего расцвета. Во время фестиваля на площади перед Главным ярмарочным домом будет воссоздана атмосфера второй половины 19 века. Здесь будут знаменитые нижегородские кустари и ремесленники, купеческие лавки, а народ будут развлекать лоточники и скоморохи. Программу подготовили участники клуба исторической реконструкции «Приволжский Штандарт».

Кроме того, гостей праздника ждет синематограф со старинными фильмами, богатая музукальная программа и иван-чайная.

КОНКРЕТНО

Программа 30 июля:

11:00 — Баян-концерт

11:00–20:00 — Ремесленные ряды

11:00–21:00 — Русский променад. Ярмарочные персонажи: купцы, красны девицы, лоточники, скоморохи и прочие гуляющие

11:00–21:00 — Иван-чайная

11:30–21:00 — Синематограф. Сеансы - каждые 45 минут, технический перерыв - в 16:30

12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 — Костюмированный парад персонажей

12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:30 — Музей старинной музыки

12:00–20:00 — Мастер-классы: ковка, гончарное искусство, плетение поясов на бердо, роспись деревянных ложек, плетение кос, роспись детских кокошников

12:00–20:00 — Ярмарочный столб: народные игры и забавы

13:00, 15:00, 17:00, 19:00 — Хороводы и частушки от ярмарочного столба и далее по площади

14:30, 16:00, 18:00, 20:00 — Шарманка

15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 — Лекции по истории и культуре Ярмарки в кукольном театре

15:30 и 17:30 — Гусельный концерт

Программа 31 июля:

11:00 — Баян-концерт

11:00–20:00 — Ремесленные ряды

11:00–21:00 — Русский променад. Ярмарочные персонажи: купцы, красны девицы, лоточники, скоморохи и прочие гуляющие

11:00–21:00 — Иван-чайная

11:30–21:00 — Синематограф. Сеансы - каждые 45 минут, технический перерыв - в 16:30

12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 — Костюмированный парад персонажей

12:00, 14:00, 15:30, 18:00 — Музей старинной музыки

12:00, 14:30 и 16:00 — Шарманка

12:00–20:00 — Мастер-классы: ковка, гончарное дело, плетение поясов на бердо, роспись деревянных ложек, плетение кос, роспись детских кокошников

12:00–20:00 — Ярмарочный столб: народные игры и забавы

13:00 и 15:00 — «Ла верден». Русские старинные мелодии

13:00, 15:00, 17:00, 19:00 — Хороводы и частушки от ярмарочного столба и далее по площади

15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 — Лекции по истории и культуре Ярмарки в кукольном театре

17:00 и 19:00 — Гусельный концерт