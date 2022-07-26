«Я виноват, но не настолько, чтобы желать мне смерти»: Напавший на подростка нижегородский фанат извинился перед пострадавшим и его семьей

Издевательства над подростком пьяные фанаты снимали на видео. Фото: СОЦСЕТИ

Футбольный фанат Иван Тарасов, напавший на подростка в Нижнем Новгороде, принес свои извинения пострадавшему мальчику и его семье. Вместе с тем молодой человек рассказал о том, что его родным стали массово поступать угрозы.

- Я хочу извиниться перед мальчиком, не перед общественностью. Я не хочу извиняться перед теми, кто угрожал моей семье смертью. Перед общественностью я не буду извиняться. Перед мальчиком и его семьей я виноват. Я жалею о своем поступке, - сказал Иван Тарасов в интервью программе «Кстати» в здании суда, где ему избирали меру пресечения.

Также он заявил, что не хотел применять к парню никаких насильственных действия, а хотел «просто пообщаться», а свой поступок объяснил алкогольным опьянением.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 июля в одном из дворов Ленинского района. Там компания футбольных фанатов из шести человек напала на 14-летнего подростка из-за его внешнего вида – по мнению главного обидчика, юноша не должен носить длинные волосы. Иван Тарасов с силой швырнул мальчика на землю, а друг снимал эти издевательства на видео. В итоге подросток убежал, а Иван сразу выложил ролик своих геройств в свой Telegram-канал с почти 5 тысячами подписчиков.

Результатом выходки стало уголовное дело по уголовной статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, совершённом из хулиганских побуждений.

Кстати, из всей компании пока привлекли только Ивана, который поднял руку на подростка. Его друзья, по его словам, проходят как свидетели. Парень не скрывает, что затаил на них обиду.

- За все отвечаю я один, никакой поддержки от них нет. В тот момент все стояли, смеялись. Ну, если такова роль свидетелей, хорошо. Я не желаю им зла, это на их совести, - говорит Тарасов.

Также он не скрывает своего удивления по поводу большого общественного резонанса, который вызвал его поступок.

- Да, я швырнул парня, но общественная реакция идет такой волной, как будто я кого-то изнасиловал, покалечил. Да я виноват, но не настолько, чтобы желать мне смерти. Знаете, большинство тех, кто меня осуждает, тоже имели косяки в своей жизни, только на видео не были сняты, - говорит он.

Как сообщается на сайте Ленинского районного суда, Ивана Тарасова арестовали на трое суток за нарушение общественного порядка.

- 22 июля 2022 года, находясь на территории Ленинского района, он выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, чем демонстративно нарушал общественный порядок и спокойствие граждан, на замечания в его адрес не реагировал. В судебном заседании гражданин вину в совершении административного правонарушения признал, - сообщает пресс-служба суда.

Ранее сообщалось, что произошедшим инцидентом также заинтересовалась прокуратура Нижегородской области.