«Бросился спасать подругу, не умея плавать»: Нижегородский полицейский вытащил со дна пруда тонущего 12-летнего мальчика

Полицейский из Арзамаса спас тонущего 12-летнего мальчика. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На днях трое подростков в Арзамасе отправились купаться и загорать на местный пруд. Тем более что погода к этому располагала – жара тридцать градусов и солнце. Правда, прогулка едва не закончилась трагедией.

- Ребята купались на пруду рядом с базой отдыха, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Девочка из их компании отплыла далеко от берега, запуталась в водорослях и начала тонуть. На выручку ей бросился 12-летний приятель, который сам не умел плавать. Кое-как он сумел вытолкать из воды свою подругу, однако сам начал тонуть.

Услышав крики, полицейский вместе с другими отдыхающими бросился к подростку. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

К счастью, неподалеку отдыхал старший лейтенант полиции Роман Горячкин. Услышав крики, он вместе с другими отдыхающими бросился к подростку. Однако мальчик к тому времени уже потерял сознание и ушел на дно.

- Полицейский несколько раз погружался на глубину и в конце концов смог отыскать ребенка, - рассказали в ведомстве. - Он поднял его на поверхность воды и поплыл с ним к берегу. На суше он вместе с местным медиком оказал ему первую помощь. Вскоре на место приехала скорая помощь, которая сразу отвезла ребенка в больницу. Сейчас его жизни ничто не угрожает.