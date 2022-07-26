Небольшое похолодание ожидается в Нижнем Новгороде 30 июля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Комфортная погода придет на смену аномальной жаре в Нижегородской области к концу этой недели. Столбики термометров покажут около 20 градусов благодаря атмосферному фронту с грозами и сильными дождями. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Уже в пятницу благодаря дождю в Нижнем Новгороде посвежеет до +25 градусов. В выходные ожидается облачная погода с прояснениями, в дневные часы – комфортные +22 градуса, ночью +14 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Как объясняется на сайте «Фобос», причиной понижения температуры в выходные станет то, что инициатива в атмосфере перейдет к антициклону. Погода будет солнечной, сухой и умеренной.

Напомним, этим летом нижегородцы стали свидетелями целого ряда аномальных погодных явлений. Например, жители Сарова наблюдали самый настоящий смерч, а жителей Дальнеконстантиновского района посетил град, куски льда которого были размером с грецкий орех. А в Павлове в небе появились тропические облака специфической формы – «мамматусы».