Яблоки по всей дороге: Фура протаранила тепловоз под Нижним Новгородом. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры

Свидетелями весьма необычной картины стали накануне жители села Пешелани в Нижегородской области - рассыпанные по всей дороге яблоки, перевернувшиеся вагончики с грузом и завалившаяся на бок фура. Таковы последствия крупного ДТП в Арзамасском районе.

- Около четырех часов дня 25 июля произошла авария на 124-м километре автодороги Нижний Новгород – Саратов в Арзамасском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Там водитель грузовика «DAF» нарушил правила проезда железнодорожного переезда и столкнулся с тепловозом ТУ-8.

В результате ДТП оба транспортных средства получили серьезные повреждения. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры

По данным полиции, в результате ДТП оба транспортных средства получили серьезные повреждения. На водителя грузовика сейчас составлен административный протокол по статье «Нарушение правил движения через железнодорожные пути».

Напомним, сегодня мы писали еще об одном происшествии с фурами. В очередной раз грузовик застрял под Чкаловской лестницей в центре Нижнего Новгорода. Подобные происшествия происходят в столице Приволжья уже не первый раз. Не рассчитав высоту арки, грузовики заезжают внутрь и не могут потом выбраться.