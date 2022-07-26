Бегал по магазину с топором и взял в заложники охрану: В Нижегородской области задержали хулигана, разгромившего супермаркет

На Бору задержали хулигана, напавшего с топором на магазин. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Жуткая история произошла накануне в поселке Неклюдово на Бору Нижегородской области – здесь неизвестный мужчина ворвался с топором в магазин и принялся его крушить. Свидетелями этого происшествия стали сразу несколько местных жителей.

- Здесь пьяный неадекват разбил стекло супермаркета, пробрался внутрь, поразбивал там топором бутылки с алкоголем, а потом взял в заложники прибывшую на вызов охрану, - рассказали очевидцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - Полицию ждали 30 минут, причем ее вызвала на помощь сама охрана.

К счастью, мужчину удалось вовремя задержать и обезвредить. Так что он никому не успел причинить вреда. Информацию о его задержании подтвердили и в полиции.

- 25 июля в дежурную часть на Бору поступило несколько сообщений о том, что в магазине в поселке Неклюдово неизвестный мужчина бегает с топором, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Мужчина задержан по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Сейчас он помещен в специальное помещение для задержанных лиц. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганства» и устанавливается сумма нанесенного ущерба владельцам магазина.