Фестиваль «Ярмарочное веселье» в Нижнем Новгороде 30-31 июля: полная развлекательная программа

Развлекательная программа рассчитана на время с 11:00 до 21:00. Фото: Пресс-служба Нижегородской ярмарки

Развлекательная программа «Ярмарочное веселье» пройдёт на территории ярмарки в Нижнем Новгороде в ближайшие выходные. Праздничные мероприятия, приуроченные к 200-летию Нижегородской ярмарки, горожане и туристы смогут посетить абсолютно бесплатно, главное – не забыть прихватить с собой хорошее настроение. Рассказываем, как пройдет фестиваль «Ярмарочное веселье» в Нижнем Новгороде 30-31 июля.

Известно, что главной площадкой фестиваля станет Самокатная площадь – так раньше называлась площадь перед Главным ярмарочным домом. С 11:00 до 21:00 гости фестиваля «Ярмарочное веселье» смогут посмотреть, чем и как жила Нижегородская ярмарка в прошлые века. Например, здесь воссоздадут образы нижегородских кустарей и их ремесел: кузнечного, гончарного, бондарного, корзинного, плотничного, а также ткачество, крашение, выпекание хлеба.

- Этнографы и реконструкторы расскажут, как производились товары повседневного пользования на протяжении веков, и продемонстрируют все процессы, - рассказали в пресс-службе АНО «Центр 800». - В лавке купца будут представлены самые ходовые товары, примеры упаковок и рекламы прошлых веков.

20-21 августа также пройдет «Ярмарочное веселье». Фото: Пресс-служба Нижегородской ярмарки

Гостей фестиваля также будут развлекать скоморохи, они будут рассказывать шутки и прибаутки, а ещё по площади будут ходить лоточники, которые угостят вкусными баранками и леденцами.

В музыкальной программе - музей старинной музыки из Воронежа, аутентичная шарманка из Подмосковья, тульские реконструкторы старинных русских песен. А ещё нижегородцев и туристов ждут Иван-чайная и синематограф со старинными немыми фильмами и живой музыкой.

Детишки также смогут покататься на карусели и посмотреть кукольные спектакли. Так, 30 июля в 12:00 покажут постановку «Волк и козлята», а в 14:00 – «Теремок». А 31 июля в 12:00 состоится показ спектакля «Маша и медведь», в 14.00 – «Девочка и волк».

По словам организаторов, 20-21 августа также пройдет «Ярмарочное веселье», программа будет объявлена позже.

КОНКРЕТНО

Программа 30 июля:

11:00 — Баян-концерт

11:00–20:00 — Ремесленные ряды

11:00–21:00 — Русский променад. Ярмарочные персонажи: купцы, красны девицы, лоточники, скоморохи и прочие гуляющие

11:00–21:00 — Иван-чайная

11:30–21:00 — Синематограф. Сеансы - каждые 45 минут, технический перерыв - в 16:30

12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 — Костюмированный парад персонажей

12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:30 — Музей старинной музыки

12:00–20:00 — Мастер-классы: ковка, гончарное искусство, плетение поясов на бердо, роспись деревянных ложек, плетение кос, роспись детских кокошников

12:00–20:00 — Ярмарочный столб: народные игры и забавы

13:00, 15:00, 17:00, 19:00 — Хороводы и частушки от ярмарочного столба и далее по площади

14:30, 16:00, 18:00, 20:00 — Шарманка

15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 — Лекции по истории и культуре Ярмарки в кукольном театре

15:30 и 17:30 — Гусельный концерт

Программа 31 июля:

11:00 — Баян-концерт

11:00–20:00 — Ремесленные ряды

11:00–21:00 — Русский променад. Ярмарочные персонажи: купцы, красны девицы, лоточники, скоморохи и прочие гуляющие

11:00–21:00 — Иван-чайная

11:30–21:00 — Синематограф. Сеансы - каждые 45 минут, технический перерыв - в 16:30

12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 — Костюмированный парад персонажей

12:00, 14:00, 15:30, 18:00 — Музей старинной музыки

12:00, 14:30 и 16:00 — Шарманка

12:00–20:00 — Мастер-классы: ковка, гончарное дело, плетение поясов на бердо, роспись деревянных ложек, плетение кос, роспись детских кокошников

12:00–20:00 — Ярмарочный столб: народные игры и забавы

13:00 и 15:00 — «Ла верден». Русские старинные мелодии

13:00, 15:00, 17:00, 19:00 — Хороводы и частушки от ярмарочного столба и далее по площади

15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 — Лекции по истории и культуре Ярмарки в кукольном театре

17:00 и 19:00 — Гусельный концерт

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