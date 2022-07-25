БК «Нижний Новгород» теперь будет называться БК "Пари Нижний Новгород"

БК «Нижний Новгород» сменил название. Фото: БК Нижний Новгород

Важная новость для любителей спорта – баскетбольный клуб «Нижний Новгород» сменил название. Отныне он будет называться «Пари Нижний Новгород». Это связано с подписанием соглашения о сотрудничестве с букмекерской компанией PARI, которая становится главным спонсором команды

- Новый сезон баскетбольный клуб начнет под названием «Пари Нижний Новгород». Вместе со сменой названия преобразится и фирменный стиль клуба, включая логотип и игровую форму, - пообещали представители клуба. - На грядущий сезон запланированы новые совместные акции PARI и БК «Пари НН». Также будут реализованы многочисленны социальные и благотворительные проекты.

Как предполагают эксперты, благодаря новому контракту взаимодействие баскетбольного клуба и букмекерской компании выйдет на новый уровень.

- Привлечение частных средств - одна из важнейших задач в деятельности нашего клуба, - отметил президент БК «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов. - Мы благодарны компании PARI и правительству Нижегородской области за внимание к нашему спорту и желание развивать профессиональный баскетбол в регионе. Наш новый контракт говорит о том, что мы одинаково смотрим на концепцию роста и процветания профессионального баскетбола в России.

Сергей Панов напомнил, что в истории клуба и раньше бывали периоды, когда в названии звучало имя главного спонсора.

- Смена названия не должна пугать, наоборот, она знаменует собой перспективы к новым успехам в Единой Лиге ВТБ, - уверен Сергей Панов. - Я уверен, что совместно с PARI наш клуб сможет выйти на новый уровень работы с аудиторией, что очевидно приведет и к улучшению спортивных результатов.

Стоит отметить, что ранее эта букмекерская компания стала главным спонсором и нижегородского футбольного клуба. Сразу после этого он тоже сменил название – теперь он называется ФК «Пари Нижний Новгород».

- Недавно мы упрочили отношения с футбольным клубом, и теперь бренд PARI будет интегрирован еще и в название баскетбольной команды, - заявил СЕО PARI Руслан Медведь. - Все это создают мощную синергию нижегородских спортивных клубов и нашей компании. Уверен, что перед нами открываются огромные возможности для реализации самых ярких и значимых проектов.