Сбежал, бросив пассажирку: Лихач на «Ладе» снес дерево, повредил пять машин и скрылся с места ДТП в Нижнем Новгороде

Водитель "Лады" повредил пять машин и сбежал с места ДТП. Фото: принтскрин видео.

Ночные покатушки в Автозаводском районе закончились большими неприятностями для водителя «Лады» двенадцатой модели и его пассажирки. Лихач снес дерево и повредил пять автомобилей, а чтобы не отвечать за это, просто сбежал с места ДТП, бросив раненую пассажирку в искореженном авто.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, инцидент произошел в четвертом часу утра 25 июля на улице Баженова, что недалеко от аэропорта Стригино.

- Сначала водитель врезался в дерево, после чего столкнулся с припаркованными автомобилями «Форд Фокус» и «Лада Калина». От удара дерево упало и повредило еще три машины – «Ладу Гранту», «Митцубиши Аутлендер» и старенький «Москвич», - рассказали в ведомстве.

Легковушка разбилась всмятку. Фото: принтскрин видео.

Сама «двенашка» получили серьезные повреждения. Автомобиль разбился практически всмятку: у него вывернуло крышу, вырвало заднюю дверь и полностью смяло весь правый борт. После аварии водитель с места ДТП сбежал, бросив в салоне пассажирку. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

- В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность и место нахождения виновника ДТП, а также все обстоятельства произошедшего, - уточнили в ГИБДД.