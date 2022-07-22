6 июля слесарь-сборщик цеха №41 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Нина Карелина отметила юбилей. Фото Александра Барыкина

6 июля слесарь-сборщик цеха №41 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Нина Карелина отметила юбилей. Больше сорока лет она трудится на предприятии и заслужила почет и уважение коллег.

– Главным в своей работе считаю качество, – говорит Нина Александровна.

Этого принципа она стала придерживаться с первых дней работы на АПЗ, куда пришла в 1979 году.

– Всегда хотела попасть на завод, я люблю делать что-то своими руками, поэтому и специальность выбрала такую, – отмечает она.

Нина Карелина быстро освоилась в коллективе, трудностей не боялась. Наоборот, считала, что сложно – значит интересно.

– Я трудилась в нескольких подразделениях. Сначала изготавливала жгуты в механосборочном цехе №45. Потом работала слесарем-сборщиком в цехах №47 и №49. А когда вновь был создан 41-й, нас всем участком перевели туда.

Нина Карелина всегда была на хорошем счету, постоянно училась, повышала разряды. В 1983 году она заняла первое место на цеховом конкурсе «Мастер по своей профессии» среди молодых рабочих, в 1984-м коллектив участка, где она трудилась, занесли на городскую Доску почета. И на заводской Доске почета ее портрет висел неоднократно.

С коллегами Нине Александровне тоже повезло. Участок дружный, работоспособный, много молодежи. Если что-то идет не так, каждый готов прийти на помощь. Но чаще обращаются к Нине Карелиной, как к самому опытному сотруднику.

– Трудно было в девяностые, когда работы было мало, а потом все наладилось, – вспоминает она. – Сейчас осваиваем много новых изделий. Работа кропотливая. От того, насколько ты грамотно читаешь чертеж, зависит качество выпускаемой продукции. Я предпочитаю не торопиться. Прежде чем начать сборку, сначала подумаю, как сделать лучше, иногда даже рисую эскиз и только после этого приступаю к работе. К выпускаемым мной изделиям замечаний у контролеров нет.

К юбилею Нины Карелиной коллеги подготовили подарок и цветы, а поздравляли большим дружным коллективом. Юбилярша в свою очередь угостила всех своими фирменными блюдами.

К юбилею Нины Карелиной коллеги подготовили подарок и цветы, а поздравляли большим дружным коллективом. Фото Александра Барыкина

Денис Брагин, мастер участка цеха №41:

– Нина Александровна – замечательный человек, а главное, ас в своем деле. Доверяем ей самые ответственные изделия, так как знаем, что не подведет. В коллективе мы называем ее по имени – Ниной, она всегда улыбчивая и жизнерадостная. Желаем Нине Александровне всего наилучшего и в семье, и в работе.

Наталья Глазунова