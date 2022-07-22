Помоги храбрецу

Вот что значит дружная и активная команда! Фото Александра Барыкина

Работники цеха №37 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» присоединились к благотворительной акции по сбору игрушек для детей, которые находятся на лечении в отделении онкологии и гематологии Нижегородской областной клинической больницы.

Вот что значит дружная и активная команда! В прошлом году сотрудники цеха №37 АПЗ участвовали в акции «Снежинка» и помогли в канун Нового года осуществить мечты детей с ограниченными возможностями. В этот раз снова решили не проходить мимо чужой беды.

Инициатива исходила от предцехкома Юлии Ляшук и молодежного лидера цехового комитета регулировщика Дмитрия Синицына, который и нашел в соцсетях объявление по сбору игрушек, канцелярских принадлежностей, детской бижутерии – одним словом, различных вещиц, которые так любят дети.

«Коробки храбрости» с игрушками находятся в процедурных и перевязочных кабинетах, и эти небольшие призы помогают хоть немного утешить маленьких пациентов, которым ежедневно приходится преодолевать страх и боль.

Акция проходила с 4 по 14 июля, за десять дней работники 37-го собрали несколько коробок игрушек. В понедельник 18 июля мастер участка Юрий Белозёров и Дмитрий Синицын передали «Коробки храбрости» по назначению.

Наталья ГЛАЗУНОВА