Первый главный инженер

Николай Васильевич Хряпов (23.07.1922 г. – 2.01.2005 г.). Фото из архива семьи и пресс-службы АПЗ

К 100-летию со дня рождения первого главного инженера Арзамасского приборостроительного завода Николая Васильевича Хряпова.

Интеллигентный, демократичный, но в решении производственных вопросов требовательный и настойчивый, умелый организатор, грамотный специалист, новатор. Таким остался в воспоминаниях приборостроителей Николай Васильевич Хряпов. Он был правой рукой первого генерального директора АПЗ Павла Ивановича Пландина, проработал в должности главного инженера с 1956 по 1984 год.

Несмотря на большую занятость по организации производства еще только строящегося предприятия, Николай Васильевич все время совершенствовал свои знания. Это помогало оперативно принимать решения в освоении новых изделий, идти по пути технического прогресса.

Коренной арзамасец

Родился Николай Хряпов в Арзамасе 23 июля 1922 года. Уже в раннем возрасте проявлял интерес к изобретательству и техническим наукам. В 1941 году он, выпускник средней школы №1, призван в ряды Советской армии, но через год демобилизован по болезни. В детстве несколько раз перенес воспаление легких, заново учился ходить. Это сказалось на здоровье и впоследствии.

Окончив в 1947 году Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства им. Молотова, Николай Хряпов начинает свой трудовой путь механиком Арзамасской машинно-тракторной станции. Затем работает на войлочной фабрике им. Буденного: инженером по оборудованию, главным механиком, сменным мастером литейного цеха, директором. В 1953-м создается трест по строительству высоковольтной линии электропередач Куйбышев-Москва. Горком КПСС направляет Хряпова на должность заместителя начальника технического отдела треста. Через три года ЛЭП сдается в эксплуатацию.

Секретарь парткома АПЗ Иван Васильевич Тутиков, главный инженер Николай Васильевич Хряпов, генеральный директор АПЗ Павел Иванович Пландин, председатель завкома Валерий Павлович Немцев, заместитель директора по МТС Игорь Сергеевич Царёв. Фото из архива

В Арзамасе тем временем начинается строительство завода авиационного приборостроения А-161. Туда в апреле 1956 года по постановлению бюро горкома КПСС Хряпов, как опытный и технически грамотный специалист, рекомендован на должность главного инженера.

Умелый организатор

При участии Николая Васильевича проводилась техническая экспертиза и окончательная привязка проекта будущего промышленного гиганта к местности. Именно Хряпов, по воспоминаниям ветеранов АПЗ, выступал с пламенными речами перед молодежью города – первыми приборостроителями, убеждая их прийти на завод, который будет расти и развиваться.

В 1957 году упраздняется Арзамасская область. Часть зданий, в которых располагались областные учреждения, отдаются заводу под выпуск первой продукции. Перед главным инженером поставлена задача – наладить временное производство в неприспособленных помещениях. В этот период под руководством Н.В. Хряпова велись строительные работы, приобреталось и монтировалось оборудование, организовывались отделы и цеха, осуществлялось производственное обучение сотен рабочих и ИТР, осваивалась первая продукция.

Плодотворный союз

В ноябре 1958 года в Арзамас приезжает Павел Иванович Пландин, направленный возглавить завод. На протяжении 30 лет гендиректор и главный инженер сообща руководили созданием предприятия, много сил и энергии направили на его развитие.

Николай Васильевич так вспоминал это время:

– Пландину хотелось видеть завод очень большим, и начало этому положил Совнархоз, который объединил наш приборостроительный, принадлежавший авиационной промышленности, и завод расходомеров, который также еще строился, но другим министерством.

Слияние заводов, располагавшихся на одной стройплощадке и имеющих аналогичный производственный профиль, произошло летом 1957 года. В декабре 1976-го образуется Арзамасское приборостроительное производственное объединение (АППО), включавшее Лукояновский филиал, Шатковский завод нормалей, СКБ по производству ротаметров, гироскопическое ОКБ для разработки серийных изделий высокой точности. Этому предшествовала большая работа людей, проделанная под руководством опытных передовых специалистов, связанных общей идеей создания ведущего предприятия авиаприборостроения.

Отличник качества

Увеличивались производственные мощности предприятия, намечался переход к выпуску более точных изделий. Это требовало пересмотра работы службы контроля. В 1970 году по решению бюро обкома КПСС Хряпов поступает во Всесоюзный институт стандартизации и метрологии (г. Горький), после окончания которого получает специальность инженера-метролога радиотехнических измерений. Это позволяет ему со знанием дела руководить работой по улучшению качества выпускаемой продукции.

В этот период на предприятии внедряется система КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий) и система бездефектного изготовления продукции, суть которой заключалась в личной ответственности исполнителя. По инициативе Хряпова создается отдел стандартизации и отраслевой унификации, ставший ведущим для групп заводов отрасли. Образуется служба главного метролога, позднее – межотраслевой центр, обслуживавший несколько предприятий Министерства. В 1975 году Николай Васильевич входит в президиум областного комитета по управлению качеством при обкоме КПСС.

Опыт успешного внедрения прогрессивных технологий был обобщен для других коллективов в книге «Качество с первых серийных изделий», соавтор которой – Николай Хряпов. А с 1970-го на заводе действовала школа передового опыта по стандартизации и метрологии. В ней проходили подготовку работники более двадцати предприятий Министерства авиационной промышленности.

Рационализатор-изобретатель

Освоение новых сложнейших образцов авиационной техники требовало «быть на острие передовой инженерной мысли». В 70-е годы для эффективной организации производства и обеспечения качества продукции в АППО создается и укомплектовывается новейшим оборудованием информационно-вычислительный центр, внедряется автоматизированная система управления предприятием (АСУП). Группой конструкторов завода в сотрудничестве с главным инженером создаются уникальные станки с автоматическим управлением для контроля параметров, а также роботы-манипуляторы на них, пульт управления качеством.

Освоение сложнейших изделий, обеспечение объективной оценки их качества, повышение производительности труда, технического уровня специалистов и культуры производства – результаты, достигнутые не только благодаря умелому руководству, но и таланту изобретателя. Николай Васильевич Хряпов – автор ряда запатентованных разработок в области автоматики и радиотехнических измерений. Некоторые из них выставлялись на ВДНХ, удостоены серебряных медалей (1968, 1980 гг.).

Лектор и экзаменатор

Главным для оптимальной работы предприятия в условиях города, не имеющего почти никакой промышленности, стал вопрос нехватки высококвалифицированных специалистов. Николай Васильевич наряду с П.И. Пландиным содействовал формированию учебной базы по подготовке рабочих и ИТР. Она стала основой для учебного цеха №85 (готовил станочников разных профессий) и учебных заведений города по профилю завода. Арзамасский филиал МАИ не только пополнял предприятие новыми кадрами. На факультете повышения квалификации инженеров АППО специалисты проходили ежегодную переподготовку.

Николай Васильевич охотно делился богатейшим опытом. Он часто выступал с докладами и лекциями перед рабочими и ИТР завода. Также активно участвовал в проведении городских производственно-технических конференций, являясь членом оргкомитета. Он был бессменным председателем государственной экзаменационной комиссии в филиале МАИ и приборостроительном техникуме. Многие ведущие инженеры, ставшие руководителями на АПЗ, получили его напутствие.

Душой за производство

Профессионализм и ответственное отношение к делу главного инженера АПЗ отмечены на государственном уровне. За достигнутые успехи в строительстве предприятия, организации выпуска высококачественной продукции он награжден орденом «Знак почета» (1966г.), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1974 гг.), нагрудным знаком «Отличник качества» (1974 г.), отмечен Благодарностью министра авиационной промышленности СССР П.В. Дементьева.

Всю трудовую жизнь рядом с Николаем Васильевичем были жена Тамара Константиновна, дочери Нина и Наталья. В 1984 году Хряпов оставляет должность главного инженера в связи с уходом на пенсию и по личной просьбе – хочет больше времени проводить с супругой, которая тяжело болела.

Он остается на заводе заместителем главного конструктора ОГК-2, проработав до 1989 года. Ветераны рассказывали, что Хряпову, ушедшему с предприятия на заслуженный отдых, сохранили пропуск. Николай Васильевич неоднократно приходил на завод, болел душой за производство, приборостроительный, который переживал непростые девяностые. Оказывал и консультационную помощь в вопросах перспективного развития филиала МАИ и приборостроительного техникума.

Николай Васильевич Хряпов – арзамасец и патриот родного города, первый главный инженер АПЗ, оставивший заметный след в истории нашего предприятия.

Нина Винокурова, дочь, кандидат филологических наук, доцент:

– Папа был очень скромным. Награды и поздравления принимал с благодарностью, но не придавал им особого значения. Его любили и уважали как руководителя и как человека. Он гордился заводом, находился в добрых отношениях с коллегами.

Помним, как он работал: уходил в 6:45, приходил в 21:00, иногда позже. Был поглощен решением производственных вопросов, часто ездил в командировки, но при этом заботился о семье. Мама тяжело болела, часто лежала в больнице. Он оставался один со мной и сестрой: играл, увлекал захватывающими историями, которые придумывал сам, помогал со школьными заданиями (прирожденный педагог!), готовил на кухне, приучал нас к самостоятельности. Он был добрым, но требовательным и строгим. Никогда не повышал голос, не унижал никого грубыми словами. Ему было свойственно внутреннее спокойствие. Папа нам запомнился человеком редкой интеллигентности, которую сохранил до старости. Он был мудрым. Мы до сих пор руководствуемся его советами.

Владимир Косарев, почетный ветеран труда АО «АПЗ»:

– Я, как коренной арзамасец, могу сказать, что Николай Васильевич был одним из интеллигентнейших людей не только завода, но и города. Он не использовал бранных слов, говорил спокойно, выдержанно, мягко, но требовательно. Интеллигентность, воспитанность проявлялись в манерах, движениях, отражались в его походке, приветствии, общении с людьми.

Хряпов занимался освоением новых изделий. Это был передовой, знающий дело, технику и производство человек, один из тех, благодаря кому развивался завод.

Игорь Хмелинин, ветеран АО «АПЗ»:

– С Николаем Васильевичем мы жили в одном доме по улице Калинина. Я его запомнил очень деликатным человеком. Причем охарактеризовал бы так – истинный интеллигент. Любой мог обратиться к нему с просьбой, подойти пообщаться. Он никому не отказывал. Не имел вредных привычек: кажется, что он вообще не употреблял спиртного, не курил. Мне ни разу не довелось увидеть, чтобы он гневался. Был очень высокого роста, такой доброжелательный, улыбчивый, отзывчивый.

Я уверен, что о нем никто не скажет плохо. Занимался спортом, приобщал и членов своей семьи. Неплохо рисовал, но это увлечение не афишировал. Выходные проводил с женой, детьми. Идеальный семьянин.

Елена ТКАЧЕНКО