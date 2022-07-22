Изменение стоимости проезда в Нижнем Новгороде летом 2022: Сколько будет стоить билет на автобус, трамвай, троллейбус. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

О возможном повышении стоимости проезда в Нижнем Новгороде говорили давно. Однако последние пять лет цена оставалась прежней. За это время выросла цена топлива, запчастей и зарплата водителей. И вот теперь изменится и стоимость проезда. Рассказываем про изменение стоимости проезда в Нижнем Новгороде летом 2022.

- Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой составила 30 рублей, при оплате наличными – составила 35 рублей. Стоимость всех видов проездных билетов останется прежней, - рассказал директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов.

Вместе с тем стоимость всех видов проездных билетов остается прежней. Изменение стоимости коснется только разовой поездки. Пересадочный тариф «60 минут» с возможностью пересадки в социальном транспорте также составит 30 рублей за поездку, пересадочный тариф «90 минут» - 45 рублей за поездку.

Известно, что сами перевозчики настаивали на повышении стоимости проезда до 42 рублей. Однако с учетом интересов всех нижегородцев, эта цена была снижена до 30 и 35 рублей соответственно.

Уже известно, что новые тарифы начнут действовать на муниципальном общественном транспорте через 10 дней с момента публикации постановления, на маршрутках - ближе к концу августа.