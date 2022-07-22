11-летний мальчик провалился в яму с кипятком в Дзержинске

Место инцидента сразу огородили. Фото: Алексей Алексеев

В Дзержинске произошло очередное ЧП из-за коммунальной аварии: там 11-летний мальчик провалился в яму с кипятком и обварил ногу. Об этом рассказал блогер Алексей Алексеев на своей странице в соцсети.

Инцидент произошел днем около дома №25а по улице Октябрьской. На газоне на углу дома образовалась яма, заполненная кипятком, куда случайно и угодил школьник. Мальчик был доставлен в больницу с ожогом ноги, его самочувствие оценивается как удовлетворительное.

Та самая яма, куда угодил ребенок ногой. Фото: Алексей Алексеев

Факт аварии подтвердили в нижегородском филиале группы «Т Плюс».

- В результате утечки на трубопроводе горячего водоснабжения диаметром 80 мм у дома №25а по ул. Октябрьская произошел выход горячей воды на поверхность газона. Место повреждения ограждено, проводятся ремонтные работы, горячее водоснабжение дома осуществляется по обратному трубопроводу. В Дзержинских тепловых сетях создана комиссия по ликвидации инцидента, - рассказали в компании.

Также ее представители добавили, что находятся на связи с родителями мальчика.

Похожий инцидент произошел в Дзержинске весной 2021 года. Там на улице Петрищева 20-летняя девушка провалилась в яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва трубопровода. Она шла по улице в темноте и не заметила провала. Девушка получила ожоги 75% тела и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, однако до сих пор никто так и не понес наказание.