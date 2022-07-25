33-летний водитель ВАЗ погиб в ДТП в Дальнеконстантиновском районе 23 июля Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

33-летний водитель автомобиля "ВАЗ" скончался в результате ДТП, произошедшего в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области в субботу, 23 июля. Возбуждено уголовное дело. Подробностями трагедии поделились в ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным данным, установленным в ходе расследования уголовного дела, ДТП случилось около 16:55 23 июля 2022 года. 25-летний водитель "Митсубиси" двигался со стороны посёлка Дальнее Константиново. В одной с ним полосе ехал автомобиль "ВАЗ" с 33-летним мужчиной за рулём. Водитель "Митсубиси" решил обогнать "ВАЗ", не убедившись в безопасности своего манёвра, в результате чего столкнулся с отечественным автомобилем, который в момент обгона поворачивал налево на грунтовую полевую дорогу.

К сожалению, от полученных травм водитель "ВАЗ" скончался. В салоне его автомобиля находились ещё двое – женщина и трёхлетний ребёнок. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Пострадали женщина и трёхлетний ребёнок. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следователи опросили свидетелей трагедии, назначили ряд экспертиз для определения виновника ДТП. Расследование будет продолжено.

В качестве наказания за указанную статью УК РФ закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.