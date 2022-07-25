Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Московском районе Нижнего Новгорода. Фото: Нижний №1

Пять человек пострадали в аварии с автобусом, произошедшей в Московском районе Нижнего Новгорода сегодня, 25 июля. Двух человек из числа пострадавших госпитализировали с закрытыми черепно-мозговыми травмами. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале.

По словам министра, звонок в скорую помощь поступил сегодня в 16:15. Оказалось, в ДТП угодил автобус ПАЗ № 59 на проспекте Героев, 22 в Московском районе. В результате выяснилось, что в автобусе находились 15 человек. Пятеро из них пострадали. К счастью, никто не погиб.

С закрытыми черепно-мозговыми травмами в городскую больницу № 13 были доставлены мужчина 32 лет и женщина 40 лет. Трое других пострадавших, включая 11-летнего ребёнка, получили незначительные ссадины. Медицинскую помощь им оказали на месте, в госпитализации они не нуждались.

Отмечено также, что на месте ДТП работала бригада экстренного реагирования Центра медицины катастроф и бригада скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода.

Судя по фотографиям от очевидцев происшествия из соцсетей, маршрутка влетела прямо в столб. Как именно это вышло – пока не известно.