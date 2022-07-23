60 человек эвакуировали из горящего универмага "Сормовские Зори" в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

60 человек, включая 10 детей, эвакуировали из горящего универмага "Сормовские Зори" (улица Коминтерна, 117) в Нижнем Новгороде сегодня, 23 июля. К счастью, погибших или пострадавших при инциденте нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть "112" в 13:08. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно реагировали по рангу пожара №1 "БИС". В результате было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощите.

Пожар удалось полностью ликвидировать на площади 3 кв.метра к 13:33.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Напомним, ранее мы рассказывали, что в ночь с 25 на 26 июня этого года житель Нижнего Новгорода поджёг иномарку бывшей жены из-за обид.

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А 22 июля в Дзержинске Нижегородской области 11-летний мальчик упал в яму с кипятком. Подобная история уже не первая в городе химиков: 2 марта 2022 года 20-летняя девушка также упала в яму с кипятком, получив в результате 75% ожогов тела.