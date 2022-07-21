Клиника урологии и андрологии «ТОНУС ПРЕМИУМ».

Клиника урологии и андрологии «ТОНУС ПРЕМИУМ» открыла свои двери для первых пациентов в 2022 году. Это команда опытных специалистов, а также оборудование ведущих мировых производителей.

Передовые методики диагностики и лечения в одной клинике

Парк ультрасовременного оборудования клиники урологии и андрологии «ТОНУС ПРЕМИУМ» позволяет проводить полный спектр диагностических мероприятий, соответствующий всем мировым стандартам:

- МРТ 1,5 и 3,0 Тесла – высочайшее качество изображения и диагностика экспертного класса на аппарате Siemens Magnetom Aera;

- мультиспиральная КТ – исследование проводится на мультиспиральном компьютерном томографе Somatom Emotion производства компании «SIEMENS» (Германия);

- экспертное УЗИ – на поколении высококлассных систем: ACUSON X700 (немецкой корпорации SIEMENS) и General Electric Voluson E8 Expert (США);

- внутривенная, ретроградная и антеградная урография, уретрография, полицистография на рентгеновском аппарате DRGEM DIAMOND мощностью 52 кВт;

- цистоскопия, уретроскопия, уретеропиелоскопия – использование современного эндоскопического оборудования (Olympus, Япония; Semiflex Scope, США) и качественных анестетиков позволяет получить максимально точные результаты.

В клинике урологии и андрологии «ТОНУС ПРЕМИУМ» проводятся операции любого уровня сложности:

- лечение мочекаменной болезни современными методами, включая дистанционную ударно-волновую литотрипсию (литотриптор Dornier Compact Sigma, Германия; С-дуга Shimadzu, Япония), ретроградные и перкутанные вмешательства (эндоскопы Olympus, Япония; Semiflex Scope, США) с контактной литотрипсией (лазерный литотриптор Dornier Medilas H Solvo 35, Германия; ультразвуковой литотриптор Swiss Litho Clast Master, Швейцария);

- трансуретральные вмешательства на мочевом пузыре, предстательной железе, мочеиспускательном канале;

- реконструктивно-пластические операции у мужчин и женщин, включая операции с помощью имплантов и синтетических протезов;

- малоинвазивные операции под ультразвуковым и рентгеновским наведением;

- микрохирургические операции на половых органах.

Собственный стационар

В центре урологии и андрологии «ТОНУС ПРЕМИУМ» есть собственный круглосуточный стационар с палатами двух типов:

- стандартные палаты – все необходимое для пребывания нескольких человек;

- VIP-палаты – индивидуальные палаты повышенной комфортности.

В нашем стационаре каждый пациент находится под наблюдением отзывчивых и заботливых медсестер.

О наших специалистах

Самсонов Антон Алексеевич – руководитель центра урологии и андрологии «ТОНУС ПРЕМИУМ», врач-уролог, андролог, хирург, онколог, к. м. н. В сети медицинских центров «Тонус» он работает уже 12 лет, а общий стаж работы составляет 18 лет. Антон Алексеевич – автор более 50 научных публикаций и 7 патентов на изобретение, а также активный участник российских и международных конференций по урологии, хирургии, герниологии и репродуктивной медицине.

Наши специалисты проводят уникальные операции: Гаврилова Анастасия Сергеевна специализируется на дистанционной литотрипсии. Майхир Александр Евгеньевич основал международное урологическое общество «Talk About Urology», где выступают лекторы из США, Великобритании, Германии и других стран. А Барамонова Дарья Игоревна специализируется на проведении интимной контурной пластики «Replery».

КОНТАКТЫ

Адрес центра урологии и андрологии «Тонус»: ул. Большая Покровская, 62/5

Телефоны: 8 (953) 415-13-22, 8 (831) 411-13-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА