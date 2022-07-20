Единственный в России: Уникальный спектакль в автобусе сыграли в Нижнем Новгороде в тридцатый раз

Никто из зрителей не знает наверняка, кто из попутчиков - актеры. Фото: Кирилл Ярушин

Тридцатый спектакль в движущемся автобусе сыграли в Нижнем Новгороде в минувшие выходные. За три года существования уникальной постановки её посетили 896 человек. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказал режиссер творческого объединения «Нетеатр» Дмитрий Сухотерин.

- Спектакль «Автобус. Приключение» (16+) начал свой путь осенью 2020 года, когда из-за пандемии театрам было запрещено работать. Но общественный транспорт никто не запрещал. Посмотрев на наполненные маршрутки, мы решили играть спектакль там, где можно – прямо в автобусе! Но не в рейсовом, а специально арендованном. И не готовый спектакль из собственного репертуара, а специально написанную пьесу, - рассказал постановщик.

Пассажиры садятся в автобус на площади Минина, и уже тут их поджидает первая интрига: непонятно, кто из попутчиков зрители, а кто – актеры. В салоне все имеют право голоса, поэтому зрители становятся частью постановки наряду с актерами.

Пьеса была написана специально для постановки в автобусе. Фото: Кирилл Ярушин

- Это специально написанная пьеса для игры в Автобусе. Подобные произведения очень трудно писать из-за специфического формата. В сценарии прописаны остановки, открытие дверей, зрители могут выйти… Создается полное ощущение того, что ты реально едешь в автобусе неизвестно куда, - поясняет Дмитрий.

Необычный формат так полюбился публике, что спектакль, который планировалось показать один раз, играется уже третий год подряд. При этом география зрительского интереса постоянно расширяется.

- Нижегородцам попасть на спектакль с каждым днём становится всё сложнее, - улыбается Дмитрий Сухотерин. - У нас уже были зрители из Москвы, Питера, Ухты, Рязани и Балашихи. И это только те люди, которые так или иначе проявили себя – попросили выставить счет на билеты или уточнить место встречи. Сколько россиян всего прошло через нижегородский автобус, учету не поддается.

Вместо сцены - обычный ПАЗик. Фото предоставлено творческим объединением "Нетеатр"

Зрители, которые уже побывали на этом необычном спектакле, делятся эмоциями в соцсетях.

- Зашла в маршрутку и поехала.... Куда? Зачем? С кем?.. Неожиданно для себя узнаешь, что рядом с тобой сидят не зрители, а актёры! И начинается диалог - смешной, грустный, о жизни, выборе, политике. Каждый едет по своему маршруту, находясь в одном автобусе. Видела мужчину, который явно чувствовал себя не в своей тарелке, все время глядя в окно. Или это тоже был актёр?! – размышляет нижегородка Анастасия Галкина.

Мы намеренно не раскрываем количество занятых в постановке актеров, чтобы не портить интригу уникального спектакля. Кстати, ближайшая поездка состоится 24 июля в 14.00. Билеты лучше приобретать заранее, поскольку они разлетаются, как горячие пирожки.