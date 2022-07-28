Стали известны подробности спасения 12-летнего мальчика, бросившегося за тонущей подругой

Эта история произошла одним жарким днём в Арзамасском районе. Фото: телеграм-канал Давида Мелик Гусейнова. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Еще одним героем в Нижегородской области стало больше – на этот раз спасительницей оказалась хрупкая на вид, но очень сильная духом медсестра из Арзамасской больницы Наталья Москвина. Скромная, но уверенная в себе женщина помогла спасти из воды 12-летнего мальчика, бросившегося за тонущей подругой.

Эта история произошла одним жарким днём в июле: в воздухе было душно, и солнце пекло невыносимо, поэтому многие люди отправились на отдых у водоёмов. Наталья выбралась к пруду, расположенному рядом с базой отдыха. Там женщина мирно загорала, как вдруг услышала отчаянные крики о помощи, а еще через мгновение – увидела, что кто-то тонет в воде. Долго не раздумывая, Наталья бросилась на помощь и позвала за собой других отдыхающих. Следом за медсестрой в воду бросились ещё двое мужчин, одним из которых, как позже окажется, был старший лейтенант полиции Роман Горячкин.

- Когда Наташа приплыла к тому берегу, тонущего уже не было на поверхности воды. Он лежал на дне. На берегу стояла девочка, которая указала, где утонул человек, - рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Наташа нашла его на дне пруда и с помощью двух мужчин, подплывших к этому времени, вытащили его на берег.

Уже на суше школьнику стали оказывать первую медицинскую помощь и делать искусственное дыхание, после чего мальчик задышал. После этого на скорой подростка госпитализировали в больницу. Сейчас мальчик восстанавливается, а его жизни и здоровью ничего не угрожает.

К слову, в тот день сам школьник тоже поступил героически, хоть и сам чуть не погиб.

– Девочка из их компании решила искупаться и отплыла далеко от берега, запуталась в водорослях и начала тонуть. На выручку ей бросился 12-летний приятель, который сам не умел плавать. Кое-как он сумел вытолкать из воды свою подругу, однако сам начал тонуть, – объяснили произошедшее в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

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