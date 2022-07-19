«Клубы дыма видны за километр»: Фура сгорела под Нижним Новгородом

На трассе М-7 в Нижегородской области сгорела фура. ФОТО: предоставлено очевидцем.

Черные клубы дыма, вырывающиеся языки пламени и пробки на дороге – такую картину увидели сегодня водители, проезжающие по трассе М-7 в Нижегородской области. Первыми о ЧП рассказали очевидцы происшествия.

- Все случилось между поселком Северный и Лесная поляна возле Дзержинска, - рассказали очевидцы. – Здесь почти полностью сгорел грузовой фургон прицепом. Сам фургон успели отцепить, поэтому он не пострадал. А вот сам грузовик!

Вскоре информацию о ЧП подтвердили и официальные ведомства. На место происшествия сразу же выехали спасатели.

- Сообщение о пожаре поступило в 18:13 19 июля, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Пожар произошел на 369-м километре трассы М-7 возле поселка Лесная поляна. Пожару был присвоен первый уровень сложности. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Однако сам грузовик выгорел на площади 15 квадратных метров.

По данным МЧС, в тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек личного состава. В настоящее время обстоятельства и причины пожара выясняются.

Напомним, ранее мы писали о произошедшем 19 июля пожаре в Нижегородском кремле. Здесь в одном из кабинетов произошло замыкание в светильнике. В результате пришлось эвакуировать сотрудников Законодательного собрания Нижегородской области.