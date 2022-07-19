Неудачно забросил удочку: Подростка убило током на рыбалке в Нижегородской области. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Жуткой трагедией закончилась рыбалка для 17-летнего подростка из города Балахны в Нижегородской области – закинув удочку, он случайно коснулся ею линии электропередач. В результате он получил сильнейший удар током. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

- По версии следствия, вечером 18 июля подросток вместе со своим знакомым отправился на ближайшее озеро на улице Кавказ в Балахне. Там они собирались порыбачить, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В очередной раз забрасывая удочку, подросток случайно коснулся линии электропередач, после чего получил сильный удар током.

Парня сразу же доставили в районную больницу. Однако даже там спасти его не удалось – от удара током он скончался. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит изучить обстоятельства гибели подростка и дать оценку действиям работников компании, обслуживающих линию электропередач, находящуюся в непосредственной близости от озера, - рассказали следователи. – Расследование уголовного дела продолжается.