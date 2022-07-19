Пожар произошел в здании Заксобрания в Нижегородском кремле. ФОТО: ЗСНО

Сегодня в здании Законодательного собрания Нижегородской области произошел пожар. Информацию об этом уже подтвердили в региональном ГУ МЧС.

- Сообщение о происшествии во втором корпусе Нижегородского кремля поступило в 13:21 19 июля, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области. – Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что в одном из кабинетов произошло короткое замыкание в светильнике. После этого светильник загорелся.

Ликвидировать пожар удалось уже в 13:30. Его площадь составила 0,5 квадратных метра. Из здания было эвакуировано 30 человек, детей среди них не было. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, накануне мы писали о взрыве, прогремевшем в пятиэтажке на улице Баумана в Нижнем Новгороде.

- В 21:20 18 февраля поступило сообщение о ЧП в квартире многоквартирного жилого дома на улице Баумана, - говорится в сообщении. – По предварительным данным, здесь произошел хлопок неизвестного вещества с последующим обрушением межквартирной перегородки. Также были разрушены стекла оконных проемов. К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

Как сообщили в прокуратуре, все случилось сразу после того, как в квартире распылили аэрозоль против насекомых. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.