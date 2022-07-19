Прокуратура: взрыв в пятиэтажке на Баумана произошел после распыления аэрозоля от насекомых. Фото: Евгения ГУСЕВА

Причиной взрыва в пятиэтажке на улице Баумана в Нижнем Новгороде могло стать обычное средство от насекомых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

- По предварительным данным, в одной из квартир на третьем этаже жилого дома через некоторое время после распыления жителем в своем помещении аэрозоли от насекомых произошел хлопок, - рассказали в ведомстве.

Взрыв в доме №50 по улице Баумана в Ленинском районе прогремел вечером 18 июля. Как сообщили в МЧС сразу после происшествия, в одной из квартир «произошел хлопок неизвестного вещества».

- Обрушилась межквартирная перегородка, также были выбиты стекла оконных проемов, - уточнили в ведомстве.

Из здания были эвакуированы 37 человек, в том числе шестеро детей. Только чудом в этом ЧП никто не погиб и не пострадал. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура и другие компетентные органы.