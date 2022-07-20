Пьяный мужчина на Range Rover протаранил несколько иномарок на улице Рождественской

ДТП произошло около 20:00 19 июля. Фото: скрин из видео. Источник: https://vk.com/ilove_nn

Накануне в Нижнем Новгороде произошло курьёзное ДТП – белый Range Rover протаранил несколько автомобилей на улице Рождественской. Виновником случившегося стал 43-летний мужчина, как оказалось, за руль он сел пьяным.

Действие развернулось примерно в восемь вечера 19 июля на паркинге у ресторана «Уголёк» – там автомобилист не справился с управлением и собрал комбо из нескольких припаркованных машин. После этого, как ни в чем не бывало, нижегородец поехал дальше, но тут на его пути возникла преграда – стена дома №49.

– В результате происшествия автомобили получили механические повреждения. Также был поврежден фасад здания, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Водитель иномарки был освидетельствован на месте. Фото: скрин из видео. Источник: https://vk.com/ilove_nn

Ехать дальше мужчина не смог, здесь его приняли сотрудники ГИБДД. На месте происшествия также было проведено освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови.

В настоящее время на виновника ДТП завели административное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тем временем, пострадавшие оценивают причинённый материальный ущерб.

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