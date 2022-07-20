Экс-начальнику управления нижегородского минимущества вынесли приговор за махинации с землей

Свою вину мужчина признал. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде состоялся суд над бывшим начальником управления корпоративных отношений и реализаций комплексных решений Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области. За махинации с землёй мужчине вынесли наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе в течении 1 года и 11 месяцев.

Было установлено, что в 2020 году мужчина злоупотребил должностными полномочиями: в январе месяце подсудимый решил наживиться на своей работе и втянул в обман ничего не подозревающую родственницу. На доверчивую женщину подсудимый зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Колтрест».

После этого мужчина подал заявление от лица компании на предоставление земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта. Предполагалось, что ООО «Колтрест» займётся строительством комплекса по производству фанеры и пиломатериалов за 146 миллионов рублей.

- При этом в силу занимаемой должности мужчина обладал реальной возможностью повлиять на принятие положительного решения и имел цель последующей продажи 100% доли уставного капитала ООО «Колтрест» третьему лицу и соответственно извлечения выгоды в виде денежных средств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

В июле 2020 года подсудимый попросил сотрудников регионального министерства минимущества, не знающих о его преступных намерениях, поддержать данный инвестиционный проект.

- В результате летом того же года ООО «Колтрест» смогло без торгов получить в аренду земельный участок на территории Сормовского района, стоимость которого оценивается в 17 миллионов рублей, - объяснили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Данный проект, естественно, реализован не был. В сентябре 2021 года обвиняемый продал зарегистрированную организацию и право собственности на землю за 3,7 миллиона рублей.

Свою вину мужчина признал, а с занимаемой должности был уволен.

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