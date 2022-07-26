«Что жара с людьми делает!»: Пьяный мужчина набросился на сотрудников «Вкусно – и точка» в Нижнем Новгороде

В полиции проверят видеозапись. Фото: скрин из видео. Источник: Типичный Нижний Новгород

Летняя жара настигла нижегородцев и сделала некоторых из них более агрессивными. Так, накануне в поселке Неклюдово на Бору неизвестный ворвался с топором в магазин и принялся его крушить, а в Нижнем Новгороде пьяный мужчина угрожал сотрудникам ресторана «Вкусно – и точка» металлической стойкой.

Мужчину, напавшего на магазин, удалось задержать и полиция теперь выясняет причины такого поступка, однако, что стало с недовольным клиентом общепита, остаётся лишь догадываться.

Судя по кадрам от очевидцев, дело происходило в ресторане «Вкусно – и точка» на площади Революции прямо у Московского вокзала. Мужчине в пиджаке и джинсах, а также в шлёпках с носками явно что-то не понравилось в обслуживании, и, чтобы не тратить время на книгу-жалоб, он решил выразить свои претензии присутствующим сотрудникам общепита.

Нижегородец схватился за металлическую стойку и, размахивая ей в разные стороны, стал наступать на менеджера и ещё двух рабочих ресторана. К слову, только чудом ему удавалось оставаться в вертикальном положении, по его невнятной речи и пошатывающимся движениям сразу было понятно – мужчина пьян.

Чем закончилось дело так и непонятно, так как видеозапись обрывается на самом интересном месте. Удалось ли успокоить мужчину? Была ли разрешена конфликтная ситуация? Ответов на это пока нет. Однако пользователи интернета отмечают, что алкоголь к добру не приводит, и, вероятно, сотрудники общепита и вовсе не были ни в чем виноваты.

– Что жара с людьми делает! – написала нижегородка Галина Пышкина.

– Это не жара, а алкоголь, – ответила ей другая местная жительница Екатерина Шабанова.

Тем временем в полицию сообщений и заявлений о произошедшем не поступало.

– Размещенная видеозапись будет изучена полицейскими, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Нижегородской области.

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