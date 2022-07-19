Эксперты рассказали, мог ли произойти взрыв в пятиэтажке в Нижнем Новгороде из-за аэрозоля от насекомых

Разбираться в случившемся принялись компетентные органы. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Обрушившаяся межквартирная перегородка и выбитые окна – то, к чему привёл хлопок неизвестного вещества в одной из квартир пятиэтажного дома № 50 по улице Баумана в Нижнем Новгороде. Жертв и пострадавших среди людей, к счастью, удалось избежать. В тот вечер из здания были эвакуированы 37 человек, в том числе шестеро детей, и все они задавались лишь одним вопросом: «Что же могло привести к такому чудовищному происшествию?».

Разбираться в случившемся принялись компетентные органы, а уже вскоре в ходе предварительного расследования была и названа возможная причина взрыва в жилом доме. По версии прокуратуры, хлопок произошёл через некоторое время после распыления жителем в своем помещении аэрозоля от насекомых.

Услышав такой ответ, многие засомневались, что причиной хлопка стало именно это. Люди, естественно, задумались о том, какая должна была быть концентрация аэрозоля в помещении, чтобы повылетали даже стёкла.

Для того чтобы выяснить, мог ли аэрозоль от насекомых спровоцировать взрыв, «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» обратилась к экспертам, которые проанализировали ситуацию и поделились своим мнением.

- На мой взгляд, простое распыление аэрозоля от насекомых не могло привести к разрушению межквартирной перегородки. Для того чтобы случился взрыв (хлопок) нужна искра (источник пламени), которая привела бы к детонации аэрозоля. При этом взрыв баллончика с газом (находящимся под давлением) стандартного размера (150-600 мл) не приводит к последствиям столь разрушительной силы, - поделилась аспирант кафедры высокомолекулярных соединений химфака ННГУ Екатерина Качалова. - Скорее всего, основной причиной взрыва стало что-то иное: неисправность газового или электрооборудования, (хотя при коротком замыкании случился бы пожар, а не взрыв).

Как пояснил «Комсомолке» другой эксперт, инженер-строитель Дмитрий О., концентрация аэрозоля в квартире действительно должна быть высока, чтобы в дальнейшем от открытого пламени воспламениться и привести к полноценному взрыву.

- Аэрозоли находятся в баллоне под давлением, а это значит, что они взрывоопасны и легко воспламеняются. Возможно, хозяин квартиры использовал чрезмерное количество аэрозоля, а потом произошло повышение температуры, которое и привело к непредсказуемым последствиям, - добавил эксперт.

Кстати, обычно на баллончиках с аэрозолями прикрепляют подробную инструкцию, в которой указано, что не стоить хранить или распылять вещество вблизи открытого огня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!