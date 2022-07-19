Ушедший под воду «Водник» и грязевые водопады: ТОП-5 самых обсуждаемых последствий ливня в Нижнем Новгороде

Всего за несколько часов в городе выпало почти 50% месячной нормы осадков. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Мощнейший ливень обрушился на Нижний Новгород 18 июля. Всего за несколько часов в городе выпало почти 50% месячной нормы осадков, а порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. Усугубила ситуацию и давняя городская проблема – износ ливневой канализации, в результате чего улицы превратились в реки, а на перекрёстках и вовсе образовались настоящие озёра. Все это уже второй день будоражит воображение нижегородцев и вызывает массу шуток в соцсетях. «Комсомолка» собрала ТОП-5 самых обсуждаемых последствий ливня в Нижнем Новгороде 18 июля.

Затонувшие автомобили и трамваи на Алексеевской

Безусловным лидером этого рейтинга стало наводнение в исторической части Нижнего Новгорода. Оно затронуло улицы Алексеевскую, Ошарскую, Варварскую, Октябрьскую и Ковалихинскую. Именно здесь разворачивались главные события во время обрушившегося на город ливня: тротуары и дороги почти полностью ушли под воду, машины здесь не ехали, а плыли. Люди же, в основном, решили не рисковать и не высовываться наружу, и только курьеры стали настоящими героями дня, несмотря ни на что доставляя заказы. Но особенно нижегородцам запомнилось такси, которое скрылось под водой практически под крышу, в социальных сетях над этим даже пошутили, мол «Вас ожидает белая Лада Гранта. Пожалуйста, подплывайте!».

Затонувшие автомобили и трамваи на Алексеевской. Фото: Евгений Деревянко

Грязевой водопад в Анкудиновке

Нелегко пришлось и жителям жилого комплекса «Анкудиновский парк», где из-за сильного дождя то тут, то там образовались новые достопримечательности – пороги, «водовороты» и «водопады». Грязевые потоки размыли грунт и хлынули под дома, парковки и автомобили. И хотя водопады обычно восхищают и пугают своей первозданной красотой и мощью, их возникновение в случайных местах Нижнего Новгорода стало настоящей проблемой.

Грязевой водопад в Анкудиновке. Фото: СОЦСЕТИ

Нижневолжская набережная без конца и края

В Венецию превратилась и дорога, проходящая вдоль Нижневолжской набережной, – там воды оказалось так много, что едва ли можно было определить, где заканчивается «лужа», а где начинается Волга.

Нижневолжская набережная без конца и края. Фото: СОЦСЕТИ

Ручьи на Большой Покровской

По главной улице Нижнего Новгорода Большой Покровской в момент ливня и вовсе побежали ручьи, да такие, что по ним только кораблики и пускать. И как бы печально всё это не было, нижегородцы продолжали шутить: «Не берусь утверждать, но вся вода, тем не менее, в Волге».

Стадион «Водник» ушёл под воду

Не смогли без юмора нижегородцы и взглянуть на ситуацию со стадионом «Водник», который затопило настолько, что он превратился в настоящий бассейн. Местные уже успели обозвать его и «местными патриаршими прудами», а также второй площадкой аквапарка «Океаниса». Ну и куда же без шутки про то, что стадион был «Водник», а стал «Подводник».

Кроме того, бороться с последствиями ливня, который прошёл в Нижнем Новгороде 18 июля, горожанам пришлось и сегодня. Во-первых, повсюду начали появляться посты с потерянными номерами машин. Во-вторых, машины, которые ещё вчера дрейфовали в воде, владельцы попытались просушить, ведь попытки сразу завести автообойдутся себе дороже. В-третьих, на улицах осталась грязь и следы от поплывшего ранее благоустройства.

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