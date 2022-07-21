Нижегородец поджег иномарку бывшей жены из-за обид

ЧП произошло на улице Романтиков.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Нижнем Новгороде к полицейским обратилась 43-летняя женщина и сообщила о том, что бывший муж поджег её иномарку. И хотя обгорела только задняя крышка багажника, и ущерб был оценён всего в 10 тысяч рублей, приятного от произошедшего мало. Да и оставлять такой поступок безнаказанным женщина не пожелала.
Эта история приключилась на территории ЖК «Новая Кузнечиха» в ночь с 25 на 26 июня, когда улицы пустовали, а все жильцы многоэтажек мирно спали в своих кроватях. Около одного из домов по улице Романтиков внезапно всколыхнул огонь – он охватил собой припаркованную во дворе машину.
У иномарки оказался испорчен багажник.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
- Женщина сообщила, что её автомобиль был облит неизвестной жидкостью и подожжен. Рядом с иномаркой она обнаружила спички и пустые канистры, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Ну и куда же в этой ситуации без курьёзов: новые дома оказались оборудованы камерами наблюдения, которые запечатлели не только момент возгорания, но и 50-летнего горе-поджигателя.
В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Мужчину удалось задержать, отрицать свою вину он не стал и даже рассказал полицейским, что причиной поджога послужили конфликтные отношения с бывшей женой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ. Теперь экс-супругу грозит до пяти лет тюрьмы, а сам он пока находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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