Жители Автозаводского района вновь жалуются на отвратительный запах от воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Автозаводского района вновь жалуются не невыносимый запах от воды, которая течет из крана. Об этом рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев во время прямого эфира 8 июля.

- Пока таких сообщений всего два - в отличие от прошлого года, когда жалобы исчислялись сотнями. Проверку по поступившим обращениям с улиц Лескова и Пермякова проведем. В прошлом году была проведена большая работа по избежанию таких ситуаций, - сообщил Юрий Шалабаев.

В свою очередь в городских пабликах жалоб на вонючую воду от автозаводцев куда больше, чем две штуки. Так, о невыносимом амбре сообщают жители практически всех улиц микрорайона Северного.

- Как только включаешь кран, отвратительный мерзкий запах просто сбивает с ног! Умываться невозможно, готовить на такой воде и тем более пить ее тоже! Теперь мы должны платить за эту воду и еще покупать бутиллированную, чтобы пить, – негодует жительница улицы Героя Васильева Людмила Бокова.

Напомним, проблема с неприятным запахом от воды в домах Автозаводского района появилась прошлым летом, а именно в конце июля. Тогда нижегородцы массово жаловались в Роспотребнадзор и администрацию, и специалисты отбирали пробы. Как показали результаты лабораторных исследований, тогда были обнаружены нарушения по ряду показателей. Роспотребнадзор даже подавал в суд на ресурсоснабжающий организации и ДУК "Наш Дом", их оштрафовали.

В чем причина отвратительного запаха, пока неизвестно. Однако есть основания полагать, что его появление как-то связано с жаркой погодой. Второй год подряд он появляется именно в летний зной, когда температура достигает тридцатиградусной отметки.

Ранее сообщалось о том, сейчас в Автозаводском районе Нижнего Новгорода ведется масштабная модернизация системы горячего водоснабжения (ГВС). Это позволит значительно улучшить качество горячей воды у конечного потребителя – по температурным и органолептическим показателям.