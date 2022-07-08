«Использует памятник как горку»: Женщину с детьми застали за возмутительным занятием на Аллее Героев в Дзержинске

Те самые элементы мемориала, с которых катались дети. Фото: Яндекс. Карты

В нижегородских пабликах активно обсуждают видео, снятое на днях в Дзержинске. Ролик был сделан 6 июля в сквере на Аллее Героев, расположенном на бульваре Мира. На кадрах видно, как женщина, держа за ручку, помогает двум детям скатиться с мемориала, на котором написаны имена погибших героев Великой Отечественной войны. Мальчик и девочка 3-5 лет весело скользят попами по глянцевому граниту и плюхаются рядом.

- Дзержинск, «Аллея Героев». Мамочка или бабушка использует памятник с именами погибших воинов как горку, - с таким комментарием опубликовало видео сообщество «Регион 52» ВКонтакте.

Большинство интернет-пользователей возмутил поступок взрослой женщины, о чем они поделились своим мнением в комментариях. Особенно остро восприняли его те, кто потерял родственников в Великой Отечественной войне.

- Около таких обелисков на коленях стоять надо!!! А не на жопах ездить. Очень печальн, что женщина этого не понимает. А для детей, кстати, есть много мест для развлечения, и это не Вечный огонь! – написала Татьяна Маркова.

Женщина призналась, что ей трудно сдерживать эмоции, глядя на такой поступок, потому что в 1943 году её дед погиб под Смоленском, защищая Родину.

- Моя мама никогда не видела своего отца. Там есть обелиск с именем моего деда, и не могу представить, что по нему катаются, как на горке! – возмущается нижегородка.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту героини ролика.

- Там вообще непонятно: может, она таким образом просто помогла слезть детям с памятника? – написали в её защиту. Что ж, остается надеяться, что взрослая женщина не специально катала детей, используя мемориал в качестве горки.

Сейчас этот ролик изучает полиция.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента, - рассказали «КП – Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Будут ли применены к нарушительнице какие-либо меры, покажут результаты проверки. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.