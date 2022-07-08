Более пяти тысяч нижегородцев пострадали от укусов клещей в этом году

Почти в половине случаев присасывание происходит в деревнях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более пяти тысяч человек в Нижегородской области пострадали от укусов клещей с начала сезона. Экстренную иммунопрофилактику иммуноглобулином против клещевого вирусного энцефалита получили 572 пострадавших, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- На 7 июля зарегистрировано 5356 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей. Такие случаи зафиксированы в 49 районах области и 8 районах Нижнего Новгорода. Наибольшее число обращений отмечено в Городецком, Борском, Семеновском районах области, а также в Автозаводском, Ленинском, Московском районах Нижнего Новгорода и в городе Дзержинске, - рассказали специалисты ведомства.

Почти в половине случаев нижегородцы «поймали» клеща в деревне, также нередко насекомые присасываются на придомовых территориях, в лесу, на кладбищах и садовых участках.

Из 4,5 тысячи исследованных в лаборатории клещей 10 оказались переносчиками клещевого энцефалита. Они были обнаружены в Ветлужском, Уренском, Сосновском, Ковернинском, Лысковском, Семеновском, Борском, Богородском, Шахунском, Балахнинском районах. Еще 251 клещ был инфицирован возбудителем иксодового клещевого боррелиоза – опасные насекомые поступили в лаборатории Нижнего Новгорода и 22 районов области. Кроме того, 16 клещей были переносчиками моноцитарного эрлихиоза, 23 - гранулоцитарного анаплазмоза.

С начала сезона активности клещей в Нижегородской области выявлен один случай заболевания клещевым энцефалитом – его обнаружили у двухлетнего малыша, который приехал из Кировской области. Еще четыре человека заразились иксодовым клещевым боррелиозом, среди них один ребенок 9 лет.

Надежным средством профилактики клещевого энцефалита по-прежнему остается вакцинация – к слову, более 6,8 тысячи нижегородцев сделали прививку от клещевого энцефалита, из них 768 детей.