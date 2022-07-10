Панно из битых бутылок и хороход: как прошло открытие «Выкса-фестиваля» в Нижегородской области

«Выкса-фестиваль» открылся в Выксе в выходные. Фото: Мария СОРОКИНА

«Выкса-фестиваль» открылся в Нижегородской области в субботу, 9 июля. Этот фестиваль современной культуры и искусства является наследником «Арт-оврага», но со временем пережил трансформацию – программа мероприятий стала более разноплановой, а сам фестиваль еще более открытым. Одним из первых его мероприятий стал интерактивный спектакль «Карамзин. Театр в деревне» по произведению Людмилы Петрушевской. Все роли в нем исполнили воспитанники социального центра «Пеликан». Спектакль проходил в ДК Речников в поселке Шиморское, что в 20 минутах езды от Выксы. Перелистывая программу, потенциальный зритель задается вопросом — а стоит ли ехать? Так или иначе, своего зрителя эта постановка нашла, потому что вскоре у Дома культуры не осталось свободного места для парковки. И так, по заверениям местных, каждый раз.

Оказываясь в стенах старенького ДК, зрители будто бы попадают в ловушку ребят. Выйти уже нельзя. Остается пройти с юными актерами весь путь и испытать всю гамму эмоций — от страха до восторга. Сначала пропадает свет.

В начале спектакля зрители попадают в темную комнату. Фото: Мария СОРОКИНА

В темной мрачной комнате дети с фонариками рассказывают самые мрачные, но вместе с тем жизненные фрагменты «Деревенского дневника» как, например, сказка об электричестве.

Юные актеры с фонариками рассказывали мрачные истории из "Деревенского дневника" Людмилы Петрушевской. Фото: Мария СОРОКИНА

Дальше немного напуганного и обескураженного зрителя ведут по коридорам к новым и новым локациям.

Во время спектакля актеры водят зрителей по разным помещениям и рассказывают историю, в том числе, надписями на стенах. Фото: Мария СОРОКИНА

«В деревне не плачут» - все продолжает голос. Наконец, юные актеры дружелюбно и приветливо зазывают: «А пойдемте на реку!». И вот, мрачные декорации сменяются знакомыми деревенскими пейзажами. Свою историю расцвета и запустения усталым женским голосом рассказывает ветхий деревянный дом.

Свою историю рассказал и деревянный дом. Фото: Мария СОРОКИНА

В другом дворе мурлыкает кошка.

- Это тоже актер! - шутят местные и возвращаются к своим повседневным делам.

Кот-актер в Шиморском. Фото: Мария СОРОКИНА

Спектакль завершается у реки под овации. Юные актеры кланяются, а затем провожают благодарных зрителей обратно.

Спектакль завершается у реки. Фото: Мария СОРОКИНА

Следующим пунктом культурного меню становится посещение «Студии РАЗ», где дарят вторую жизнь разбитому стеклу. Из обработанных осколков бутылок составляем узор по шаблону. Как ни странно, составление мозаики оказывается достаточно простым и увлекательным занятием. Уже через 20-30 минут работа готова, ее отправляют в печь.

Этот узор станет частью большого панно на одной из городских стен. Фото: Мария СОРОКИНА

Этот рисунок станет частью большого мозаичного панно, которое этим летом украсит одну из городских стен.

К слову, посетить студию и составить мозаику можно абсолютно бесплатно по предварительной записи. Так как работать предстоит все-таки с битым стеклом, желательно, чтобы участникам было не менее 12 лет. Также можно помочь организаторам с материалами — принести предварительно очищенные от этикеток стеклянные бутылки от пива, вина или шампанского. Особенно ценны для мозаики бутылки красного, синего, розового и других редких цветов.

Буквально в паре шагов от студии начинается экскурсия «По углам», в ходе которой гостям в неформальной обстановке рассказывают о прошлом Выксы и ее современных достижениях: где живут выксунские блогеры, почему поссорились братья Баташевы и, наконец, какая легенда связана с деревом-лютней в парке Баташев. Все это и многое другое можно узнать от гида, потратив не более часа.

Во время экскурсии "По углам" присутствующим рассказали интересные факты о жизни города. Фото: Мария СОРОКИНА

Еще одной точкой развития творчества стала новая арт-резиденция Vyksa air. Пока помещение задействовано не в полной мере, но некоторые активности уже работают. Например, там можно посмотреть мультфильмы.

Резиденция Vyksa air открылась в Выксе, сейчас там можно посмотреть мультфильмы. Фото: Мария СОРОКИНА

Обязательной частью программы фестиваля является уникальный музыкальный перфоманс «Хороход».

Одним из ярких событий фестиваля стал хороход. Фото: Мария СОРОКИНА

Под открытым небом хор в ритме канона исполнил адреса наиболее значимых объектов Выксы. Посетителей также угощали морсом, выпечкой и яблоками.

Вдоволь наслушавшись и накушавшись, можно прогуляться по обновленной набережной, где тоже есть свои активности на воде и на берегу.

- Миссия фестиваля — сделать город более комфортным и интересным. В рамках фестиваля продолжается развитие проектов, начатых три года назад. В этот раз к уже имеющимся добавились променады «По водам» и «По цехам», которые позволяют узнать глубже город и его традиции, - рассказала председатель попечительского фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.

По ее словам, история Выксы началась в 18 веке с открытием производства братьев Баташевых и по сей день тесно связана с металлургией. Развитие города не должно отставать от развития технологий, поэтому в социальную сферу вкладывается все больше сил и средств. Подготовка к летнему фестивалю идет на протяжении всего года — создаются новые студии, арт-пространства.

- Люди со своими хобби раньше сидели по домам, а теперь получили возможность делиться своим опытом и знаниями, развивать город и для себя что-то полезное открывать. - заключила она.