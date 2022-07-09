Деревянный дом загорелся от попавшей в него молнии в Ардатовском районе Фото: СОЦСЕТИ

Деревянный заброшенный дом загорелся от попавшей в него молнии в Ардатовском районе Нижегородской области сегодня, 9 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. К счастью, погибших или пострадавших в результате пожара нет.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть "112" в районе 14:00. Стало известно, что горит дом по улице Заводской в рабочем посёлке Мухтолово Ардатовского района. Предположительно из-за угодившей в дом молнии загорелась крыша постройки и терраса.

К 15:00 пожар был полностью ликвидирован на площади 55 кв.метров. В тушении огня и ликвидации его последствий участвовали семь человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

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