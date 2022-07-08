Наследие инженера Будашова

7 июля главному конструктору отдела главного конструктора по гражданской продукции Арзамасского приборостроительного завода Владимиру Викторовичу Будашову исполнилось бы 70 лет.

Его не стало в 2012 году, ровно через месяц после 60-летия. Владимир Будашов остался в памяти заводчан и многих партнеров, в том числе из зарубежных компаний, высококвалифицированным специалистом, требовательным конструктором, порядочным и отзывчивым человеком.

Вместе с коллегами Владимира Будашова мы вспоминаем его технические достижения, способствующие развитию АПЗ.

– Работал с Владимиром Викторовичем с 1977 года, когда пришел в ОГК-2, располагался тогда отдел в приборостроительном техникуме, – рассказывает ведущий инженер-конструктор ООО «АПКБ» Владимир Малаховский. – По инициативе Павла Ивановича Пландина мы разрабатывали систему управления металлорежущими станками, оснащали универсальные станки ЧПУ нашей разработки. Это было первое в Советском Союзе подобное техническое решение. Впоследствии был создан цех №62, который выпускал на этих станках с ЧПУ большую номенклатуру заводских изделий. Один из модулей назывался БУШП – блок управления шаговым приводом. И Владимир Викторович шутил, что блок назвали в честь него. А в 90-е годы над чем мы только не работали. Даже автоклавы для фермеров делали.

– Общей для нас в ОГК-2 была работа над прибором «Физиолог», предназначенным для контроля медицинских параметров, – вспоминает ведущий инженер-электроник ОГК Александр Бабич. – Прибор измерял пульс, частоту и объем дыхания, применялся в составе тренажеров для подготовки летного состава ВВС. Мы работали с Владимиром Викторовичем совместно до 1996 года. Это был талантливый инженер, общественник – активный участник добровольной народной дружины Арзамаса и хороший товарищ.

Очередной виток его творческой мысли приходится на годы конверсии, когда на первый план выходит гражданское производство. Многое из того, что тогда придумал или модернизировал конструктор Будашов, и сегодня применяется в работе.

Автоматизированные системы и устройства контроля (АСК)

С конца 1980-х Владимир Будашов работает ведущим инженером ОГК САМ (отдела главного конструктора систем автоматизации и механизации). АСК – это конек конструктора. Он работал над ними и для приборов двойного назначения, и спецтехники. Но в начале 1990-х его внимание переключилось на «гражданку», объемы производства которой возросли.

– Наш первый совместный проект – система автоматизации для проливных стендов цеха №55, – рассказывает начальник КБ ООО «АПКБ» Евгений Сурьянинов. – До этого все было в ручном режиме: вручную заполнялись протоколы, на калькуляторе делались расчеты. На этом проекте мы познакомились более тесно. Вместе систему запускали, проводили испытания, отлаживали программное обеспечение, оформляли документы, сертифицировали. Она здорово облегчила труд рабочих, все самые трудоемкие функции брал на себя компьютер. Однажды раздался звонок, и на том конце провода я услышал голос Владимира Викторовича: «Ну ты бракодел, я в твоей программе ошибку нашел, исправляй срочно!». Ошибка оказалась орфографическая – в одном из слов. Так он шутил.

Потом Владимир Викторович стал инициатором создания аналогичной системы для бытовых водосчетчиков, при проверке которых до этого тоже был полностью ручной труд. Сейчас это трудно представить: чтобы высчитать расход, надо было налить определенное количество воды, взвесить, перевести в объем, исходя из плотности, еще учесть время, которое отсчитывал частотомер. С внедрением АСК оператор только задавал время и нажимал кнопку измерения, дальше компьютер все рассчитывал в автоматическом режиме.

Установка поверки счетчиков газа (УПСГ)

Идеологом этой разработки на АПЗ был начальник КБ Анатолий Иванович Головкин. После того как его не стало, модернизацию этой автоматизированной системы начал Владимир Будашов.

– Работы заключались в том, чтобы перевести УПСГ на современный (по тем временам IBM-совместимый) компьютер, – рассказывает Евгений Сурьянинов. – Но возникла проблема с поставками белорусских вольтметров с дистанционным выходом.

Для этого были разработаны новые электронные блоки. Кроме того, Владимир Викторович много внес в разработку сопел, а главное – добился их высокой повторяемости. Это было непросто, потому что у сопел сложный профиль и их надо было не только правильно рассчитать, изготовить, но еще и провести градуировку. Мы ездили с ним в Актюбинск на монтаж установки. Это было настоящее событие, поскольку ничего подобного автоматизированного там не было. На испытания приехала делегация Казахстанского метрологического центра, и Владимир Викторович рассказывал, как система работает.

Измерительный преобразователь расхода электромагнитный (ИПРЭ)

Старожилы цеха №55 помнят, как на участке регулировки ИПРЭ стояло громоздкое оборудование, состоящее из множества приборов: частотомеров, пульта, вольтметра. Именно Владимир Будашов предложил новое устройство – микропроцессорный блок индикации, ранее применяемый для станков с ЧПУ. Впоследствии Владимир Викторович стал соавтором трех изобретений, связанных со способом поверки электромагнитных расходомеров. Патенты на эти изобретения действуют до сих пор, срок окончания последнего – 2032 год.

Система учета алкогольной продукции «АЛКО»

На начальном этапе разработки системы возникало много вопросов по ее эксплуатации. Их нужно было решать только на месте, там, где система установлена. Арзамасский ликеро-водочный завод к тому времени прекратил свое существование, поэтому необходимо было выезжать в другие города и даже страны.

– Владимир Викторович в то время практически жил в командировках: одну сдает – другую получает, – вспоминает Евгений Сурьянинов. – Он руководил монтажом систем, запуском в эксплуатацию, смотрел, как система работает, учил персонал обслуживать ее. Находился на предприятиях по несколько дней. Зато с каждой командировки привозил фактические замечания к руководству системой, что помогало улучшить ее функционирование, характеристики. И то, что «АЛКО» появилась и стала впоследствии успешно продаваться, помогла АПЗ оставаться стабильным предприятием в те тяжелые годы, – его заслуга. С этой системой Владимир Викторович объездил всю Россию, а также был в Монголии, где дал интервью по центральному ТВ-каналу, был и в Китае.

До конца дней Владимир Будашов выполнял свой конструкторский долг. Он дал путевку в жизнь многим приборам и щедро делился своим колоссальным опытом и техническими знаниями с теми, кто работал с ним рядом. С чувством большого уважения на заводе помнят его дела и его имя.

Награды

1978 г. Победитель 1-го городского конкурса «Лучший молодой инженер города», посвященного XVIII съезду ВЛКСМ

1980 г. Бронзовая медаль ВДНХ «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР»

1980 г. Лауреат Всесоюзного смотра научно-технического творчества молодежи

2000, 2010 гг. Заводская Доска почета

2010 г. Благодарственное письмо Арзамасской городской Думы

2011 г. Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ

Воспоминания родных

«А что бы сказал отец?»

В семейном архиве Будашовых бережно хранится все, что связывало Владимира Викторовича с АПЗ: награды, авторские свидетельства, фотографии с коллегами, газетные вырезки. Близкие часто вспоминают его фразу: «Я счастлив, что попал на завод».

А они, в свою очередь, счастливы, что в их жизни был такой муж, отец и дед.

Нина Будашова, супруга:

– Володя был человеком ответственным. Он рано остался без отца, всю жизнь помогал матери, которая жила в Ардатовском районе, и младшему брату. К любому делу подходил основательно, с профессиональной скрупулезностью. Затеял построить погреб – перечитал кучу литературы, выждал время и сделал так, что за все годы, что живем, воды в погребе нет. Так же и на огороде – каждый год выращивал отменный урожай, особенно томатов.

АПЗ был для него всем. Он был ему предан даже в трудные 90-е годы и всегда верил, что завод возродится и снова будет процветать.

Татьяна Куралева, слесарь-сборщик цеха №49, дочь:

– У папы были четкие принципы воспитания. Он говорил, что ребенку нужно стараться учиться на «4» и «5», владеть иностранным языком, уметь играть на музыкальном инструменте, заниматься хотя бы одним видом спорта и просто быть хорошим человеком. Так он воспитывал и нас. Дома были и фотостудия, и разный спортивный инвентарь, а главное – огромное количество книг. Папа не захваливал нас, но и не ругал, говорил с нами так убедительно, что его слова в памяти на всю жизнь. Он был для нас примером во всем.

Ольга Борисова, инженер-электроник цеха №37, дочь:

– Папа был рад, что я пошла по его стопам и выбрала техническое образование: окончила техникум, устроилась на завод, поступила на вечернее в институт. По многим рабочим вопросам всегда с ним советовалась, он помогал мне и при подготовке диплома. И тогда, и сегодня работаю с оглядкой: а что бы сказал папа, а как бы он поступил в той или иной ситуации. Стараюсь не подводить его.

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина, из архива пресс-службы АПЗ и семьи Будашовых