Победила дружба

Ребята Молодежного совета Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина провели активные выходные на базе центра АКТТ «Лидер». Так они отметили Всероссийский день молодежи.

Субботним утром молодежь отправилась в Арзамасский район, чтобы отвлечься от рабочих будней и провести время с коллегами в непринужденной обстановке. Это уже становится традицией – в разгар лета расширенной компанией проводить уик-энд в Пошатове, где есть все для разнообразного активного отдыха.

Первым этапом двухдневного пребывания в центре «Лидер» стали спортивные соревнования, подготовленные сотрудниками АКТТ. Три команды приборостроителей прошли испытания на силу, скорость, ловкость и меткость. И пусть в итоговой турнирной таблице количество баллов у команд было разное, в состязаниях победили дружба и хорошее настроение.

Развлекательная программа продолжилась на свежем воздухе – волейбол, бадминтон, вышибалы, купание в Пустынских озерах. Вечером ребят ждал праздничный ужин, зажигательная дискотека, песни под гитару и шашлыки.

Многие побывали на летнем молодежном форуме впервые. Благодаря встрече, им удалось пообщаться в неформальной обстановке и лучше познакомиться.

Мнения

Мария Драгунова, инженер-строитель отдела капитального строительства:

– Я замечательно провела время в компании веселых и энергичных ребят. Лето, соревнования, костер, танцы – все, как в юности. Было круто!

Ирина Орлова, инженер-конструктор отдела главного конструктора:

– На мероприятии такого формата я впервые. Считаю, что неформальные встречи помогают раскрыться людям, стать более уверенными в себе и найти близких по духу людей.

Елена Миронова, слесарь-сборщик цеха №49:

– Только вступила в МС и сразу попала на молодежный уик-энд. Немного стеснялась вначале, но дружеская атмосфера помогла расслабиться. Понравился тимбилдинг с интересными спортивными заданиями, мы отлично повеселились. Мероприятие напомнило мне времена, проведенные в летнем лагере.

Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной