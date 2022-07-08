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Новости компаний8 июля 2022 14:38

Победила дружба

Ребятам удалось пообщаться в неформальной обстановке и лучше познакомиться
Победила дружба

Победила дружба

Ребята Молодежного совета Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина провели активные выходные на базе центра АКТТ «Лидер». Так они отметили Всероссийский день молодежи.

Субботним утром молодежь отправилась в Арзамасский район, чтобы отвлечься от рабочих будней и провести время с коллегами в непринужденной обстановке. Это уже становится традицией – в разгар лета расширенной компанией проводить уик-энд в Пошатове, где есть все для разнообразного активного отдыха.

Первым этапом двухдневного пребывания в центре «Лидер» стали спортивные соревнования, подготовленные сотрудниками АКТТ. Три команды приборостроителей прошли испытания на силу, скорость, ловкость и меткость. И пусть в итоговой турнирной таблице количество баллов у команд было разное, в состязаниях победили дружба и хорошее настроение.

Развлекательная программа продолжилась на свежем воздухе – волейбол, бадминтон, вышибалы, купание в Пустынских озерах. Вечером ребят ждал праздничный ужин, зажигательная дискотека, песни под гитару и шашлыки.

Многие побывали на летнем молодежном форуме впервые. Благодаря встрече, им удалось пообщаться в неформальной обстановке и лучше познакомиться.

Мнения

Мария Драгунова, инженер-строитель отдела капитального строительства:

– Я замечательно провела время в компании веселых и энергичных ребят. Лето, соревнования, костер, танцы – все, как в юности. Было круто!

Ирина Орлова, инженер-конструктор отдела главного конструктора:

– На мероприятии такого формата я впервые. Считаю, что неформальные встречи помогают раскрыться людям, стать более уверенными в себе и найти близких по духу людей.

Елена Миронова, слесарь-сборщик цеха №49:

– Только вступила в МС и сразу попала на молодежный уик-энд. Немного стеснялась вначале, но дружеская атмосфера помогла расслабиться. Понравился тимбилдинг с интересными спортивными заданиями, мы отлично повеселились. Мероприятие напомнило мне времена, проведенные в летнем лагере.

Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной

БИЗНЕС-ПРЕСС