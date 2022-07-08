Город меняется к лучшему

Первое заседание Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» под председательством генерального директора АО «АПЗ» Андрея Капустина, выбранного на пост руководителя ААПП в марте этого года, прошло 30 июня на базе Арзамасского техникума строительства и предпринимательства.

Началось заседание с приема в Ассоциацию Арзамасского машиностроительного завода. Также были вручены благодарственные письма руководителям организаций и предприятий, которые участвовали в оказании гуманитарной помощи жителям Донбасса. В числе награжденных – АО «АПЗ».

– Очень приятно, что наша Ассоциация активно включилась в отправку гуманитарной помощи. Большое спасибо тем, кто принял в этой акции участие, как лично, так и от организаций, – отметил Андрей Анатольевич. – Что касается сегодняшней ситуации, то многие предприятия уже оценили, что такое работа в условиях санкций. АПЗ тоже попал в санкционный список. Но опыт наших коллег, которые находятся под санкциями долгое время, показывает, что все решаемо.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков рассказал о социально-экономическом развитии города в 2022 году, реализованных проектах и ближайших перспективах развития. Ключевых тем несколько – благоустройство, реконструкция исторического центра, ремонт дорог, строительство новых школ и другие. Хорошие показатели достигнуты в сфере коммунального хозяйства – в городе полностью заменили 50% источников теплоснабжения. Затронул мэр вопрос увеличения заработной платы в сфере спорта, а также развития системы наставничества над трудными подростками. К работе с такими ребятами он предложил подключить организации и предприятия, а желающим взять на поруки несовершеннолетнего – пройти курсы по наставничеству.

Тему поддержал и председатель ААПП Андрей Капустин:

– Два года назад я уже говорил на заводе, что наша помощь не должна ограничиваться только сотрудниками предприятия. Мы обязательно откликнемся на просьбу и возьмем пару семей с трудными подростками. Эту задачу поручим нашему Молодежному совету, который активно работает по многим направлениям.

Александр Щелоков рассказал и об успешной реализации городского проекта «Арзамасский трактирщик» и высказал пожелание возвращения фестиваля «Арзамасский гусь».

– В 2020 году «Гуся» не было из-за пандемии, зато в 2021-м мы провели его с небывалым размахом. В этом году фестиваль не проводили по ряду объективных причин, – прокомментировал Андрей Капустин. – Но «Арзамасский гусь» обязательно вернется. Кстати, сейчас готовим инвестпроект реконструкции профилактория «Морозовский». Планируется превратить его в парк-отель, который станет эксклюзивным для всего юга области. Это серьезные затраты и в интересах Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», и жителей города.

Благоприятно на развитии профилактория скажется и грядущий ремонт дороги до Морозовки, о чем заявил глава города. Подрядчик для строительства двухполосной дороги будет определен в этом году.

Социально-экономические показатели развития Арзамаса за 1 квартал 2022 года озвучил директор департамента экономического развития администрации города Алексей Смирнов. Общий объем отгрузки товаров, работ и услуг составил свыше 12 млрд рублей, что на 14,9% больше, чем в 1 квартале 2021 года. Наш город по этому показателю занимает 6 место по области среди 52 муниципальных районов, муниципальных и городских округов. Крупными и средними промышленными предприятиями отгружено продукции на сумму более 10 млрд рублей, что на 11,6% больше уровня 1 квартала прошлого года. Увеличение отгрузки произошло на 7 предприятиях Арзамаса, в том числе на АПЗ – на 8,4%.

Об инвестиционном потенциале региона и деятельности АО «Корпорация развития Нижегородской области» рассказал заместитель генерального директора по сопровождению инвестпроектов Владимир Кучиев.

Состоялось первое заседание Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие»

Представитель ГУФСИН России по Нижегородской области подполковник Алексей Володин проинформировал о создании исправительного центра для осужденных к принудительным работам на базе Арзамасской ВК и возможности их трудоустройства в организациях и на предприятиях города. Эта тема заинтересовала многих членов Ассоциации, поэтому решили пригласить представителя ГУФСИН на следующее заседание, где будет доложено о степени реализации проекта.

Также члены Ассоциации одобрили оказание благотворительной помощи. Средства будут направлены Арзамасскому приборостроительному колледжу имени П.И. Пландина на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения для проведения демонстрационных экзаменов, на участие команды КВН «ТАДАМ» в 1/4 финала Первой лиги КВН и на проведение городского турнира по хоккею.

Завершилось заседание ААПП презентацией центра цифрового образования детей «IT-куб» и экскурсией по ресурсному центру.

Ирина Балагурова

Фото Елены Галкиной