Мчали к штрафу с ветерком: В Нижнем Новгороде наказали парней, которые ездили по Казанскому шоссе, высунувшись по пояс из окон машины

Нарушителям выписали административные протоколы. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Троих молодых людей, которые ехали по Казанскому шоссе в Нижнем Новгороде с нарушением правил, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. За нарушение правил дорожного движения каждому из них придется заплатить по 500 рублей. Кроме того, административное наказание грозит и самому водителю.

- В отношении водителя «Киа Сид» - мужчины 1974 года рождения составлен протокол об административном правонарушении по административной статье «Нарушение правил перевозки людей». В отношении трех 21-летних пассажиров составлены три административных протокола, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, 6 июля в нижегородских пабликах в соцсетях появилось видео о том, как молодые люди едут в иномарке по казанскому шоссе, по пояс высунувшись из автомобиля. Парни вели себя так, будто не ощущают никакой опасности — подумаешь, прокатились с ветерком.

Эта выходка могла сойти им с рук, ведь никаких жалоб на их действия в полицию не поступало. Однако ролик попался на глаза стражей порядка. О случившемся также узнали в ГИБДД и приняли решение провести проверку. В скором времени личности нарушителей были установлены.

- Сотрудники ГИБДД напоминают жителям региона о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Только строгое соблюдении ПДД позволит избежать трагедии на дорогах! - добавили в пресс-службе.