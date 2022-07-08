30-градусная жара и небольшой дождь ожидаются в Нижнем Новгороде 8-10 июля

Днем 8 июля ожидается 30-градусная жара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Июльская жара уверенно удерживает позиции. +30 за окном, пора доставать вентиляторы и включать кондиционеры. Многих нижегородцев такая погода в выходные выманит к водоемам. Однако качество воды в некоторых из них оставляет желать лучшего, а купаться в местах, для этого не оборудованных, опасно для жизни. Кроме того, сохраняется высокая солнечная активность, что чревато ожогами. Это значит, что головные уборы и солнцезащитные крема в эти выходные, что называется, must have (иметь обязательно). Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июля.

По данным портала Яндекс.Погода днем 8 июля ожидается 30-градусная жара, при этом будет довольно облачно. Вечером чуть прохладнее, +21...+29. Ночью малооблачно, столбик термометра может опуститься до +18. В течение дня ветер будет постоянно менять свое направление, скорость его будет небольшой — до 2,4 метров в секунду.

В субботу утром малооблачно и +20...+26. Днем +24...+27, пройдет небольшой дождь. Вечером и ночью облачно, но без осадков, температура воздуха в пределах +18...+23. Ветер преимущественно юго-восточный до 1,6 метров в секунду.

10 июля весь день ожидается облачная с прояснениями погода. Утром температура воздуха составит +20...+28 градусов, днем до +29, вечером от +21 до +28, а ночью +19...+21. Ветер ожидается юго-западный со скоростью до 4 метров в секунду.

Отметим, что атмосферное давление в эти дни будет в пределах 748-752 мм ртутного столба, с тенденцией на снижение. Влажность в дневные часы низкая — 36-60%, по ночам до 90%.

Кроме того, в пятницу возможны магнитные бури. В субботу и воскресенье геомагнитное поле будет спокойным. Солнечная активность остается высокой, велики шансы получить солнечный ожог.

По предварительным прогнозам, такая жаркая и даже засушливая погода сохранится и на следующей неделе. Некоторое понижение температур возможно только ближе к выходным.