«Столица закатов» в Нижнем Новгороде 9 и 10 июля: программа, артисты, площадки

Опубликована программа фестиваля «Столица закатов» в Нижнем Новгороде 9 и 10 июля. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В ближайшие выходные фестиваль «Столица закатов» (12+) в Нижнем Новгороде пройдет сразу на нескольких площадках. Один из концертов будет проводиться совместно с кинофестивалем «Горький fest». Публикуем программу «Столица закатов» в Нижнем Новгороде 9 и 10 июля.

- 10 июля в Кремлевском концертном зале пройдет концерт классической музыки, - рассказывают организаторы. – Он состоится в рамках фестиваля «Школа славы», посвященного 95-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича.

Здесь нижегородцы смогут увидеть выступление дирижера, ректора Санкт-Петербургской государственной консерватории Алексея Васильева. Попасть на концерт можно будет по предварительной регистрации. Начало концерта в 18:00.

Накануне, 9 июля, в арт-кластере «Красная слобода» состоится вечеринка «Столица закатов. После заката» (18+). Она начнется в 22:00 и пройдет совместно с кинофестивалем «Горький fest». Хедлайнером концерта станет группа Tesla Boy. Попасть на вечеринку смогут только совершеннолетние зрители.Билеты доступны по ссылке.

Зато совершенно свободно нижегородцы смогут попасть на концерт «Столица закатов. Соло на закате». Он будет идти в течение двух выходных 9 и 10 июля. Причем сразу на нескольких площадках: на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной. Вход свободный.

КОНКРЕТНО

Программа «Столица закатов. После заката» 9 июля:

22.00 — Nikola Melnikov b2b Sonnez;

00.00 — Tesla Boy;

01.00 — Secret Dj от «Горький fest».

9 июля с 15.00 до 22.00 в сквере Свердлова состоится Salut Музыка в рамках программы «Столица закатов. Искра». Гостей мероприятия ждут зоны с баром и шезлонгами, тату и росписью на одежде и диджей-сеты. Вход свободный.

Программа «Столица закатов. Искра» 9 июля:

18.00–20.00 — Бар, зона тату и росписи одежды;

18.00–22.00 — Диджей-сеты.

18.00–19.00 — DJ 2 am fog;

19.00–20.00 — DJ Artem Orlov;

20.00–21.00 — DJ Goldenkov;

21.00–22.00 — DJ Fanick.

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 9 июля:

- 20.00–21.00 Нижневолжская набережная. Выступление вокалистки Регины Сорокиной;

20.00–21.00 Стрелка. Выступление группы NizhnyNovgorodBand.

Программа «Столица закатов. Соло на закате» 10 июля:

18.00–22.00 Нижневолжская набережная (около Речного вокзала). Танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio;

20.00–21.00 площадь Сенная. Выступление кавер-группы ONE LOVE.

20.00–21.00 набережная Федоровского. Выступление дуэта виниловых диджеев «Две стороны».