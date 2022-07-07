Курьеры и автомобилисты: Кто сейчас нужен в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях был опубликован национальный рейтинг городов по зарплатам в различных отраслях, составленный рейтинговым агентством РИА Рейтинг. В соответствии с ним, Нижний Новгород занял 27 место в списке городов с самыми высокооплачиваемыми профессиями. Здесь таковой признана научная и профессиональная деятельность. Так, среднемесячная зарплата в этой сфере оказалась 79 тысяч рублей.

- Лидирует в рейтинге Москва, - рассказывают составители рейтинга. – Здесь в отрасли «Финансовые услуги» чистая зарплата составляет более 210 тысяч рублей в месяц. Также в столице высокие зарплаты в «IT и связи» – 169 тысяч рублей в месяц и в «Профессиональной и научной деятельности» (153 тысячи рублей). На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Мурманск. В этом городе в отрасли «Рыболовство и сельское хозяйство» можно претендовать на зарплаты вплоть до 193 тысяч рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров также с рыболовством, занимает Магадан. Здесь в этой отрасли зарплаты часто составляют 169 тысяч рублей.

Тем временем эксперты «Авито. Работа» оценили последние изменения на рынке труда в Нижегородской области. По их данным, несмотря на все пандемийные и санкционные сложности, уровень зарплат в регионе все-таки продолжает расти.

- Сейчас средняя зарплата по Нижнему Новгороду составляет 40 тысяч рублей, - отметила руководитель по работе с ключевыми клиентами «Авито. Работа» Анна Осьмак. – За год она выросла на пять тысяч рублей. В Нижегородской области цифры чуть скромнее. Средняя зарплата составляет 37 тысяч рублей – это на четыре тысячи больше, чем в прошлом году.

По данным экспертов, самой востребованной отраслью в Нижегородской области стала «Транспорт и логистика», куда входят и столь популярные сейчас курьеры с личным автомобилем. На втором месте остаются продажи, на третьем – автомобильный бизнес. Для региона с большим автомобилестроительным заводом и сопутствующими предприятиями это совсем не удивительно.

- Нижний Новгород точно не является донором с точки зрения своих трудовых ресурсов, - отметил директор по продажам Авито Работа Роман Губанов. - Здесь сосредоточено большое количество промышленных предприятий. С точки зрения своего экономического положения находится если не в топе, то в высшей части рейтинга. Он является наоборот магнитом привлечения трудовых ресурсов. Здесь много транснациональных компаний, в том числе автомобильных, которые привлекают кадры. Так что рынок здесь сбалансирован.

Вопреки всеобщим опасениям, несмотря на санкционное давление и уход многих иностранных брендов, на рынке труда это пока особенно не сказалось.

- Несмотря на публичные заявления компаний, что они уходят с российского рынка, абсолютное большинство этих компаний не ушло, а приостановило свою деятельность, - отметил Роман Губанов. - Поэтому мы не увидели всплеска безработицы. На данный момент ничего критического не произошло. Да, увеличилась активность соискателей, но это связано с повышенным уровнем тревожности людей. Если раньше была уверенность в завтрашнем дне, то сейчас на фоне всех этих событий люди с большим опасением смотрят в будущее. Поэтому они просматривают вакансии, чтобы в случае чего, иметь запасной вариант.

Не оправдался и страх всеобщего «исхода» из России айтишников. Дефицит в этой отрасли остается на том же уровне, что и был.

- Несмотря на заявления, что все уехали, серьезных изменений на рынке не произошло: как был дефицит, так и остался, как были востребованы специалисты, так и остались, - уверен Роман Губанов. - Спрос со стороны работодателей есть по-прежнему. Драматических изменений ни в ту, ни в другую сторону не произошло.

КСТАТИ

ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий в Нижнем по версии Авито Работа:

- Транспорт и логистика – 75 тысяч рублей

- Автомобильный бизнес – 60 тысяч рублей

- Строительство – 52 тысячи рублей

- Бухгалтерия и финансы – 35 тысяч рублей

- Маркетинг и реклама – 35 тысяч рублей