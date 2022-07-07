Цветочная мафия: в Нижнем Новгороде две миловидные брюнетки вынесли из подъезда растения с Мальдив на 20 тысяч рублей

Полиция разыскивает двух девушек, укравших дорогие экзотические цветы из подъезда в Нижнем Новгороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижнем Новгороде объявились воришки, которые вынесли из подъезда дома вполне нетипичные для преступного посягательства вещи. Предметом интереса двух молодых миловидных брюнеток стали не велосипеды и коляски, а горшки с цветами, которые жильцы поставили на окна лестничных пролетов для уюта.

Дом №1 по улице Родионова – с виду обычная кирпичная пятиэтажка постройки 60-х годов прошлого века. Однако подъезд, в котором произошел инцидент, можно назвать образцовым: свежий ремонт, чистота, пластиковая дверь, камеры наблюдения, цветочки на окнах. Поддерживать порядок в месте общего пользования помогал замок на двери: она открывается с ключа, и постороннему человеку не так-то просто попасть в подъезд. Но двух героинь этой истории это не остановило.

- Ситуация, конечно, смешная, но у них каким-то образом оказались ключи от подъезда, в который они целенаправленно (практически в составе ОПГ) зашли за цветами и вынесли самые экзотические на сумму около 20 тысяч рублей. Один из них был приобретён на Мальдивах, а все остальные — на деньги, сданные жильцами дома, - рассказали пострадавшие от рук злоумышленниц жители подъезда.

Предприимчивые дамочки засветились на камере видеонаблюдения, установленной напротив подъездной двери. На кадрах, опубликованных в сообществе «Нижний Новгород без цензуры», видно, как они, вооружившись пакетами, бодро поднимаются по лестнице, а через короткое время спешно покидают подъезд наперевес с пакетами. В одном из них хорошо видно комнатное растение в большом горшке.

- «Цветочное ОПГ», «не дарят им, вот они и воруют», «цветочная мафия: бабки с клумб воруют - эти из подъездов», - принялись комментировать видео нижегородцы, многие из которых остались в недоумении от того, что столь ценные растения хранились в подъезде.

Сейчас похитительниц цветов ищет полиция: жильцы написали заявление.

- По поступившему обращению полицейскими проводится проверка. Устанавливаются лица, совершившие данное противоправное деяние, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Стоит отметить, что инциденты с воровством растений в Нижнем Новгороде происходят регулярно. Особенно часто выкапывают с клумб декоративные цветы, которыми в последнее время украшают город в процессе благоустройства. Так, в прошлом году из обновленного сквера в Сормовском районе выкопали розу, гортензию и другие цветы. А в одном из дворов жильцы установили табличку, адресованную человеку, который нарвал букет прямо на их клумбе.